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Türkiye'deki 90 bin camide selalar okundu! 15 Temmuz gecesi bir kez daha hatırlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;deki 90 bin camide selalar okundu! 15 Temmuz gecesi bir kez daha hatırlandı
Haber, Demokrasi, Milli Birlik, Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelindeki tüm camilerden 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle selâlar okundu. 90 bin caminin minarelerinin ışıkları da sabaha kadar açık kalacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde, Türkiye genelindeki camilerde 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te 90 bin camide eş zamanlı olarak sela okundu.

Türkiye'deki 90 bin camide selalar okundu! 15 Temmuz gecesi bir kez daha hatırlandı - 1. Resim

15 TEMMUZ RUHU ORTAYA KONULDU

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, tüm il ve ilçelerdeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilen anma programı kapsamında cami minarelerinin ışıkları da sabaha kadar açık kalacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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