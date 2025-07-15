Külliyede "En Uzun Gece" destanı sahnelendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan duygusal anlar yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Temmuz 2025 23:21 - Güncelleme: 15 Temmuz 2025 23:27 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz zaferini bir sanat başyapıtı ile abideleştirmek amacıyla gerçekleştirilen 'En Uzun Gece' destanının ilk temsiline katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsili izlerken duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen özel bir etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "En Uzun Gece" adlı temsil, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin direnişiyle bastırılışını sanat diliyle anlatmayı amaçladı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYGULANDI Temsilde, darbe gecesi yaşanan kahramanlıklar, halkın direnişi ve şehitlerin fedakârlıkları sahneye taşındı. Duygusal sahneleriyle dikkat çeken temsil, izleyicileri de hüzünlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsili eşi Emine Erdoğan ile birlikte izlerken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir