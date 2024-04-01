Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > İstanbul'da gece yarısı seçim kavgası! Akrabalar silahla çatıştı, yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı seçim kavgası! Akrabalar silahla çatıştı, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da seçim sonrası silahlı kavga çıktı. Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi’nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar gece yarısı birbirine girdi. Okulda başlayan kavga sokaklara taştı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken durumu ağır yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi Koca Yusuf Caddesi’nde yaşandı. Akraba oldukları öğrenilen iki ailenin biri eski muhtar Ahmet Güleryüz’ü destekledi, diğeri ise seçimlerde birinci olan yeni muhtar Murat Tepe’yi destekledi.

OKULDA BAŞLAYAN KAVGA SOKAKTA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Seçim sonrası farklı adayları destekleyen akrabalar birbirine girdi. Okulda başlayan sözlü kavga daha da büyüdü ve sokağa taştı. Taraflar arasında arbede yaşanınca silahlar çekildi ve çatışma çıktı. Mahmut Dizman (32) ve yoldan geçtiği iddia edilen Mustafa Arslan kurşunların hedefi oldu.

İstanbul'da gece yarısı seçim kavgası! Akrabalar silahla çatıştı, yaralılar var - 1. Resim

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan’ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'da gece yarısı seçim kavgası! Akrabalar silahla çatıştı, yaralılar var - 2. Resim

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı caddede uzun süre incelemelerde bulundu. Silahlı çatışma anları cep telefonu kamerasında, görüntülerde sokakta iki grubun sağa sola koşuştuğu ve çok sayıda silah sesinin duyulduğu ve yerde yatan iki yaralının olduğu görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da AK Parti kazandı! CHP lideri Özgür Özel'den itiraz gecikmedi - GündemHatay savaşını AK Parti kazandıDEM tabanı kendi adayına oy vermedi! Büyükşehirlerde varlık gösteremediler - GündemDEM tabanı kendi adayına oy vermediİstanbul, Ankara ve İzmir’de beklenen oldu! 3 Büyükşehir’de büyük fark - Gündem3 Büyükşehir’de büyük farkCHP kazanmadı, AK Parti kaybetti - GündemCHP kazanmadı, AK Parti kaybettiTürkiye seçimini yaptı, hayırlı olsun: Tepki oyları CHP'ye patladı - GündemTepki oyları CHP'ye patladıSeçimlerin en çok merak edilen partisi! YRP'nin kazandığı belediyeler belli oldu - GündemSeçimlerin en çok merak edilen partisi! YRP'nin kazandığı belediyeler belli olduHamza Dağ'dan yerel seçim açıklaması: İzmirliler bize denetleme yetkisi vermiştir - Gündem"İzmirliler bize denetleme yetkisi vermiştir"İstanbul'da anket sonuçlarını nokta atışı bildi: Hakan Bayrakçı'dan ilk açıklama - Gündem"İftiralara karşı hukuki işlem başlatıyoruz"Murat Kurum'dan seçim sonrası ilk açıklama: Milletimizin yanında olacağız - GündemMurat Kurum'dan ilk sözlerİstanbul'da yeniden seçilen İmamoğlu zafer konuşmasını yaptı - Gündem"İstanbul mesajını vermiştir"
Sonraki Haber Yükleniyor...