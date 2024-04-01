İstanbul'da gece yarısı seçim kavgası! Akrabalar silahla çatıştı, yaralılar var

İstanbul'da seçim sonrası silahlı kavga çıktı. Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi’nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar gece yarısı birbirine girdi. Okulda başlayan kavga sokaklara taştı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken durumu ağır yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi Koca Yusuf Caddesi’nde yaşandı. Akraba oldukları öğrenilen iki ailenin biri eski muhtar Ahmet Güleryüz’ü destekledi, diğeri ise seçimlerde birinci olan yeni muhtar Murat Tepe’yi destekledi.

OKULDA BAŞLAYAN KAVGA SOKAKTA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Seçim sonrası farklı adayları destekleyen akrabalar birbirine girdi. Okulda başlayan sözlü kavga daha da büyüdü ve sokağa taştı. Taraflar arasında arbede yaşanınca silahlar çekildi ve çatışma çıktı. Mahmut Dizman (32) ve yoldan geçtiği iddia edilen Mustafa Arslan kurşunların hedefi oldu.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan’ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı caddede uzun süre incelemelerde bulundu. Silahlı çatışma anları cep telefonu kamerasında, görüntülerde sokakta iki grubun sağa sola koşuştuğu ve çok sayıda silah sesinin duyulduğu ve yerde yatan iki yaralının olduğu görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması