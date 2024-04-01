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Haberler > Spor > Yerel seçimlere damgasını vurdu! Sandıktan kendisine oy çıkan Mauro Icardi bakın ne yaptı

Yerel seçimlere damgasını vurdu! Sandıktan kendisine oy çıkan Mauro Icardi bakın ne yaptı

Düzenleyen:
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Yerel seçimlere damgasını vurdu! Sandıktan kendisine oy çıkan Mauro Icardi bakın ne yaptı

Spor Haberleri

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, oy kullanmaya giden vatandaşlardan ilginç paylaşımlar geldi. Futbol dünyası da bu ilginç paylaşımlardan nasibini aldı. Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı oy pusularına yansırken, en çok konuşulan konu ise Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sandıktan çıkması oldu.

Türkiye 31 Mart seçimlerinde sandık başına gitti. 5 yıl boyunca görev yapacak yöneticilerin seçildiği seçimde gelenek yine bozulmadı ve sandıklardan ilginç görüntüler yansıdı.

Yerel seçimlere damgasını vurdu! Sandıktan kendisine oy çıkan Mauro Icardi bakın ne yaptı - 1. Resim

Bir seçmen oyunu dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya verdi. Öte yandan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi de sandığa yansıdı.

Yerel seçimlere damgasını vurdu! Sandıktan kendisine oy çıkan Mauro Icardi bakın ne yaptı - 2. Resim

SANDIĞA ICARDI DAMGASI

Ancak bu seçimde en çok oy Mauro Icardi'ye çıktı. Kayseri'de bir vatandaş. oy pusulasında Mauro Icardi'nin fotoğrafına mühür bastığı anları paylaştı. Pusulaya "Hissiyatımı göre, çare Icardi" notunu düşen seçmenin paylaşımı kısa sürede yankı bulmuştu. 

KAYITSIZ KALMADI

Icardi paylaşımlarına her geçen saat bir yenisi eklenirken Arjantinli bu paylaşımlara kayıtsız kalamadı. O paylaşımlardan birine beğeni atan Icardi, sosyal medyada çok konuşuldu.

Yerel seçimlere damgasını vurdu! Sandıktan kendisine oy çıkan Mauro Icardi bakın ne yaptı - 3. Resim

BİR OY DA KEREM AKTÜRKOĞLU'NA

Öte yandan bir başka seçmen, oy pusulasına Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun adını yazıp 'evet' mührünü bastı.

Yerel seçimlere damgasını vurdu! Sandıktan kendisine oy çıkan Mauro Icardi bakın ne yaptı - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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