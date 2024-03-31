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Haberler > Spor > Fatih Altaylı'dan Süper Kupa iddiası! Fenerbahçe finali boykot edecek

Fatih Altaylı'dan Süper Kupa iddiası! Fenerbahçe finali boykot edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Altaylı&#039;dan Süper Kupa iddiası! Fenerbahçe finali boykot edecek

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Fatih Altaylı maç ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Altaylı, Sarı-Lacivertlilerin maçı boykot edeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'daki Genel Kurul'a çevrildi. Ligden çekilme, Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa'ya çıkmama gibi kararlar görüşülecek. Konuyla ilgili yeni bir iddia ise Fatih Altaylı'dan geldi.

FENERBAHÇE SAHAYA ÇIKMAYACAK

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, 7 Nisan'daki Süper Kupa Finali’ne çıkmayacak. O maç oynanmayacak."

TALİMATLAR NE DİYOR?

TFF talimatlarına göre: “Kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip eden sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilir ve takip eden sezonda Süper Kupa’da yer alamaz. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılan masraflar ile organizasyonun iptal edilmesi dolayısıyla TFF’nin karşılaşacağı maddi, manevi her türlü zararı (Üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler gereği ödenmek zorunda kalınan cezai şart, tazminat, vb. dahil) tazminle yükümlü olduğu gibi, Süper Kupa’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.”

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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