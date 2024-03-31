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Haberler > Spor > Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa finali yılan hikayesine döndü! Yine ertelenebilir! 3 seçenek var

Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa finali yılan hikayesine döndü! Yine ertelenebilir! 3 seçenek var

Düzenleyen:
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Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa finali yılan hikayesine döndü! Yine ertelenebilir! 3 seçenek var

Spor Haberleri

Daha önce 7 Nisan'da Şanlıurfa'ya ertelenen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali yine sallantıda. Öyle ki Süper Kupa finali bir kez daha ertelenebilir. İşte söz konusu 3 ihtimal.

7 Nisan’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finali bir kez daha ertelenebilir. Her şey 2 Nisan Salı günü toplanacak olan olağanüstü toplantıdan çıkacak karara bağlı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısında,  Galatasaray ile Şanlıurfa’da oynamaları gereken Süper Kupa maçı için “TFF maçın biletlerini satışa çıkardı ama bilet ve seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan’ı bekleyin” ifadelerini kullanarak, maça çıkmayabilecekleri imasında bulunmuştu.

Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa finali yılan hikayesine döndü! Yine ertelenebilir! 3 seçenek var - 1. Resim

YİNE Mİ ERTELENECEK? 

Süper Kupa finalinin ertelenip, ertelenmeme durumu 2 Nisan'daki kongreden çıkacak karara bağlı. Sarı-lacivertlilerin önünde Süper Kupa finaline dair üç ihtimal bulunuyor;

-Maça çıkmama

-U21 takımıyla sahaya çıkma

-Taraftar götürmeme

Başkan Ali Koç son kararı, 2 Nisan’daki kongrede yetkiyi aldıktan sonra verecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
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