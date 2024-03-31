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Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Fred krizi! Bir kez daha sakatlandı Galatasaray derbisi bile muamma

Fenerbahçe'de Fred krizi! Bir kez daha sakatlandı Galatasaray derbisi bile muamma

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Fenerbahçe&#039;de Fred krizi! Bir kez daha sakatlandı Galatasaray derbisi bile muamma

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürürken can sıkan bir gelişme yaşandı. Fred'in sakatlığının nüksetmesi İsmail Kartal'ı kara kara düşündürüyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de 31.hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray'la Süper Kupa maçına çıkacak. Zorlu bir fikstüre girecek olan Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı can sıkıyor. 

Fenerbahçe'de Fred krizi! Bir kez daha sakatlandı Galatasaray derbisi bile muamma - 1. Resim

Sakatlığı nükseden Fred'in durumu, teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Ağrıları devam eden Fred'in bir süredir antrenmanlara çıkmadığı ve dinlendirilip tedavi olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY MAÇI MUAMMA

Sports Digitale'in haberine göre; Fred bireysel koşu çalışmalarına başladı. Oyucunun sakatlığının oldukça ciddi olduğu ve Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağının bile belli olmadığı ifade edildi.
Düzenleyen:  - Spor
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