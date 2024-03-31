Fenerbahçe'de Fred krizi! Bir kez daha sakatlandı Galatasaray derbisi bile muamma

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürürken can sıkan bir gelişme yaşandı. Fred'in sakatlığının nüksetmesi İsmail Kartal'ı kara kara düşündürüyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de 31.hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray'la Süper Kupa maçına çıkacak. Zorlu bir fikstüre girecek olan Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı can sıkıyor.

Sakatlığı nükseden Fred'in durumu, teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Ağrıları devam eden Fred'in bir süredir antrenmanlara çıkmadığı ve dinlendirilip tedavi olduğu ortaya çıktı.

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