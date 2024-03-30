Emenike'nin son hali gündem oldu! Fenerbahçeli taraftarlar eski golcülerine inanamadı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 30 Mart 2024 22:27 - Güncelleme: 30 Mart 2024 22:30 - Güncelleme:

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Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Karabükspor formalarını terleten Emmanuel Emenike'nin son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Nijeryalı eski futbolcu için 'Sana ne olmuş Emenike' yorumları yapıldı.