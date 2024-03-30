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Haberler > Spor > Emenike'nin son hali gündem oldu! Fenerbahçeli taraftarlar eski golcülerine inanamadı

Emenike'nin son hali gündem oldu! Fenerbahçeli taraftarlar eski golcülerine inanamadı

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Emenike&#039;nin son hali gündem oldu! Fenerbahçeli taraftarlar eski golcülerine inanamadı

Spor Haberleri

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Karabükspor formalarını terleten Emmanuel Emenike'nin son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Nijeryalı eski futbolcu için 'Sana ne olmuş Emenike' yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

2019 yılında emekli olan 36 yaşındaki Nijeryalı, Fenerbahçeli formalı fotoğrafını paylaştı.

Son haliyle gündem olan Emenike'ye yüzlerce yorum yağdı.

EMENİKE İÇİN YAPILAN YORUMLAR: SANA NE OLMUŞ?

Emenike'nin son hali hayrete düşürdü! Fenerbahçeli taraftarlar eski golcülerine inanamadı - 1. Resim

FENERBAHÇE'DE 2 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe'de toplam 93 maça çıkan Emenike, 25 gol ve 23 asist katkısında bulundu.

Nijeryalı oyuncu, son olarak 2019-2020 sezonunda Westerlo forması giyerek emekli oldu.

Emenike, 2013-2014 sezonunda Süper Lig, 2014-2015 sezonunda da Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

Emenike'nin son hali hayrete düşürdü! Fenerbahçeli taraftarlar eski golcülerine inanamadı - 2. ResimEmenike'nin Fenerbahçe günlerinden (2015-2016)

Düzenleyen:  - Spor
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