Galatasaray, Süper Lig'in eski yıldızını istiyor! Gabonlu transfere sıcak bakıyor

Galatasaray, bir dönem Hatayspor forması da giyen Boupendza'yı renklerine katmayı düşünüyor. Gabonlu yıldız, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, diğer yandan önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmaya çalışıyor.

Galatasaray, bir dönem Hatayspor forması da giyen Boupendza ile ilgileniyor.

BOUPENDZA'NIN PERFORMANSI

Boupendza, 2022'de ise Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ın yolunu tuttu. Bu sezon başında ise MLS takımlarından FC Cincinnati'ye 6.5 milyon euro karşılığında imza attı.

Amerikan liginde bu sezon 26 karşılaşmada 8 gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Henüz adapte olamadığı ligden ayrılarak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Gabonlu yıldız için girişimler başlayacak.