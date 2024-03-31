Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Futbolcular toplanıp karar verdi!

Fenerbahçe'de 2 Nisan'da yapılacak kongre öncesi, görüşmeler devam ediliyor. Ligden çekilmenin konuşulacağı kongrede çıkacak karar merak konusu. Öte yandan futbolcuların toplantı öncesinde ortak kararı netleşti.

2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan Fenerbahçe'de gündem, Süper Lig'den çekilme. Trabzonspor derbisinde yaşanan olaylar sonrası alınan bu karar için Başkan Ali Koç "Samandıra’da esas bu oyunun öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla buluşacağız. Sanmayın ki duygusal bir karar aldık ve hiç düşünmeden taşınmadan 2 Nisan’ı bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

FUTBOLCULAR TOPLANDI

Hali hazırda Süper Lig'de Galatasaray'la bir şampiyonluk yarışı içinde olan ve bir yandan da UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde futbolcular, kendi aralarında mini bir toplantı yaptı.

Kaptanlar Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş başta olmak üzere tüm futbolcuların, ligden çekilmeye sıcak bakmadığı belirtildi. Futbolcuların "Sezon başından itibaren buralara gelmek için çok emek verdik, çok savaştık, çok çalıştık. Emeklerimiz harcanmasın" dediği ve bu kararla Başkan Ali Koç'un karşısına çıkacağı da gelen haberler arasında.