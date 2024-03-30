Fenerbahçe kararını veriyor! Ali Koç, eski yöneticilerle buluştu

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi kulübün eski yöneticileriyle bir araya geldi. Burada Fenerbahçe'nin alacağı kararla ilgili fikir alışverişi yapıldı ve öneriler sunuldu.

Fenerbahçe, olaylı Trabzonspor maçının ardından Süper Lig'den çekilme kararını tartışıyor. Sarı-Lacivertlilerin, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında kararı açıklaması bekleniyor.

ESKİ YÖNETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan tarihindeki olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi kulübün eski yöneticileriyle bir araya geldi.

Yapılan toplantıda camianın eski isimleri Ali Koç'a alternatif öneriler sundu. 2 Nisan Salı günü düzenlenecek Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ligden çekilme dahil alınacak aksiyonlar değerlendirilecek.

ÖNERİLER SUNULDU

Öte yandan Ali Koç 2 Nisan öncesi eski yönetici ve başkanlarla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan organizasyonda camianın eski isimleri, ligden çekilmenin yanı sıra alternatif kararlarla ilgili öneriler sundu. Sunulan tavsiyeler arasında maçlara siyah formayla çıkmak, deplasmana taraftar götürmemek, Süper Kupa maçına çıkmamak, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maça zayıf bir takımla çıkıp elenmek gibi teklifler dikkat çekti.

TRABZON DEPLASMANINA GİTMEYEBİLİR

Milliyet'in haberine göre herkesin en çok üzerinde durduğu konu ise Trabzonspor deplasmanlarına gitmemek oldu. Camianın eski isimleri, böylece sadece 3 puan kaybedileceğini ancak gösterilen tepkiyle birçok şey kazanabileceğini düşünüyor.