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Süper Lig'den çekilmesi gündeme gelen Fenerbahçe'de yeni formül bulundu

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Süper Lig&#039;den çekilmesi gündeme gelen Fenerbahçe&#039;de yeni formül bulundu

Spor Haberleri

Fenerbahçe, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi ligden çekilmenin de oylamaya sunulacağını açıklamıştı. Tarihi genel kurul öncesi sarı-lacivertliler için birçok formülün masaya yatırıldığı belirtildi. İşte o ihtimaller...

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar dünya basınının sayfalarında yer verilmişti.

PFDK kararlarının henüz açıklanmadığı maçın ardından Ali Koç, 2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul düzenleneceğini belirterek sürpriz bir çıkış yapmıştı.

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe 2 Nisan’daki olağanüstü genel kurulda üyelerden eyleme geçme izni alacak ve ardından karar verecek.

İhtimaller arasında Süper Lig’den çekilerek gelecek sezon bir alt ligden devam etme, futbol branşını bir sene dondurma ve farklı bir ülkeden takım satın alınmanın gündeme geleceği belirtildi.

Yönetim kurulunun gündemine gelen son formül ise, kupalardan çekilme oldu.

Süper Lig'den çekilmesi gündeme gelen Fenerbahçe'de yeni formül bulundu - 1. Resim

FENERBAHÇE, SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKACAK MI?

Şanlurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına Fenerbahçe'nin çıkmama ihtimalinin olduğu konuşuluyor.

UEFA Konferans Ligi’ndeki ilk Olympiakos maçı öncesi daha fazla dinlenmek isteyen Sarı-lacivertlilerin, yeni sezonda da Türkiye Kupası'na katılmamayı seçenekler arasına aldığı iddia edildi.

Böylece sarı-lacivertliler Süper Lig dışındaki iki büyük lokal organizasyonda yer almayacak. Camianın ‘ligden çekilmeden ses getirecek bir eylemde bulunalım’ talebi de karşılanacak.

Süper Lig'den çekilmesi gündeme gelen Fenerbahçe'de yeni formül bulundu - 2. Resim

FENERBAHÇE KUPALARDAN ÇEKİLİRSE NE OLUR?

TFF talimatına göre kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip eden sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilir ve takip eden sezon da Süper Kupa’da yer almaz.

Süper Kupa maçına çıkılmaması halinde ise organizasyonun iptali nedeniyle doğacak her türlü zarar da ilgili kulüpten karşılanır.

Düzenleyen:  - Spor
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