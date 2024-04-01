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DEVA Partisi'nin ilk sınavıydı! AK Parti'nin elindeki belediyeyi aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEVA Partisi&#039;nin ilk sınavıydı! AK Parti&#039;nin elindeki belediyeyi aldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEVA Partisi Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yüzde 33,65 oyla seçimi birinci bitirdi. Adıyaman 3 dönemdir AK Parti'nin yüksek oranda oy topladığı illerin başında geliyordu...

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gitti. Sonuçlar açıklandı, birçok parti sürpriz çıkışlar yaptı. Bunlardan biri de DEVA Partisi oldu. Parti, girdiği ilk yerel seçimde, 3 dönemdir AK Parti'nin kalesi olan ilde bir belediye kazandı. İşte detaylar...

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI

Adıyaman'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Abdurrahman Tutdere oyların yüzde 49'unu alarak Adıyaman Belediye Başkanlığı'na seçildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde AK Partili Mehmet Can Hallaç, Besni ilçesinde AK Partili Reşit Alkan, Tut ilçesinde AK Partili Ercan Öncebe, Sincik ilçesine AK Partili Mehmet Korkut, Samsat ilçesinde AK Partili Halil Fırat, Gerger ilçesinde AK Partili Erhan Aksoy, Gölbaşı ilçesinde CHP'li İskender Yıldırım kazandı.

GİRDİĞİ İLK SEÇİMDE BELEDİYE KAZANDI

AK Parti'nin yüksek oy aldığı illerden biri olan Adıyaman bu defa şaşırttı. 9 Mart 2020 yılında kurulan Ali Babacan'ın Genel Başkanlığı'nı yaptığı, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), girdiği ilk seçimde bir ilçe belediyesi kazandı. Çelikhan Belediye Başkanlığı'na DEVA Partisi'nden Mahmut Şahin seçildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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