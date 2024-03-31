Abdurrahman Tutdere kimdir? CHP Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin hayatı ve biyografisi

Resmi olmayan sonuçlara göre Adıyaman Belediye Başkanı CHP'den Abdurrahman Tutdere oldu. Abdurrahman Tutdere'nin hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

CHP Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere kimdir, nereli sorularının cevapları gündeme geldi. İşte, Abdurrahman Tutdere'nin hayatına dair merak edilenler...

ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

Abdurrahman Tutdere, 1976 yılında Adıyaman'da doğdu. Avukat ve siyasetçi olan Tutdere, 27. ve 28. dönem CHP Adıyaman milletvekili olarak meclise girmiştir.

Lisans eğitimini Atatürk üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yapmaya başladı. Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görev aldı.

Siyasi hayatına 1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında başlayan Tutdere, CHP Adıyaman teşkilatında çeşitli görevler aldı. 27. dönem Adıyaman milletvekilliği döneminde TBMM Katip üyesi olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili olarak seçildi ve 28. dönem milletvekili olarak mecliste yer buldu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.