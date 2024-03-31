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Haberler > Politika > 20 yıl sonra ilk! Adıyaman AK Parti'den CHP'ye geçti

20 yıl sonra ilk! Adıyaman AK Parti'den CHP'ye geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
20 yıl sonra ilk! Adıyaman AK Parti&#039;den CHP&#039;ye geçti

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 20 yıldır AK Parti'nin elinde olan Adıyaman'da sürpriz bir zafer elde etti. CHP'li Abdurrahman Tutdere, yüzde 20'den fazla bir farkla belediye başkanı seçildi.

Türkiye 31 Mart yerel seçim sonuçlarına kilitlendi, illerin sonuçları sandıkların kapanması ile belli olmaya başladı. 20 yıldır AK Parti'nin elinde olan Adıyaman'da sürpriz bir sonuçla Cumhuriyet Halk Partisi adayı Abdurrahman Tutdere kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Abdurrahman Tutdere yüzde 49,18 oy oranıyla birinci oldu. İkinci sırada ise AK Parti adayı Ziya Polat yer aldı. Onun oy oranı ise yüzde 27,78 olarak kayıtlara geçti.

Şehrin rengi bu sonuçla birlikte kırmızıya dönerken, bu sonucun alınmasında Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 14 oy almasının etkili olduğu belirtildi.

20 yıl sonra ilk! Adıyaman AK Parti'den CHP'ye geçti - 1. Resim

ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

Abdurrahman Tutdere, 1976 yılında Adıyaman merkeze bağlı Bağlıca köyünde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da, lise öğrenimini Adana'da tamamlayan Tutdere, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesini bitirdi.

Aktif siyasete, 1998 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Gençlik Kollarında başlayan Tutdere, parti bünyesinde çeşitli görevler aldıktan sonra 2018 Genel Seçimleri'nde CHP'dan Adıyaman milletvekili seçildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
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