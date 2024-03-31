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Haberler > Politika > Kilis ve Konya'da bir ilk! 32 yıl sonra ilk kez AK Parti'den CHP'ye geçti

Kilis ve Konya'da bir ilk! 32 yıl sonra ilk kez AK Parti'den CHP'ye geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kilis ve Konya&#039;da bir ilk! 32 yıl sonra ilk kez AK Parti&#039;den CHP&#039;ye geçti

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde oy sayımı devam ederken resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin en güçlü olduğu iller arasında olan Kilis ve Konya'dan şaşırtan sonuçlar geldi. Kilis'e CHP adayı açık ara seçimi önde götürürken, Konya'daki kritik 3 ilçe, 32 yıl aranın ardından ilk kez CHP'ye geçti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Türkiye genelinde oy sayma işlemi devam ederken resmi olmayan sonuçlara göre birçok ilke imza atıldı. 

KİLİS EL DEĞİŞTİREBİLİR

AK Parti'nin kurulduğu ilk günden bu yana her seçimi önde bitirdiği Kilis'te seçmen bu kez CHP'den yana oyunu kullanarak CHP'ye bir ilki yaşattı.

KONYA'DA 3 KRİTİK İLÇE

Konya'nın büyük ilçelerinde ise dikkat çeken sonuçlar geldi. Önemli ilçelerden Seydişehir, Akşehir ve Cihanbeyli 32 yıl aranın ardından ilk kez CHP'ye geçti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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