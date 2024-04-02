Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Zeydan açıklaması: Kabul edilemez

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına ve mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İmamoğlu paylaşımında, "Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan seçimlerde oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci, oyların 27,15 alan AK Partili Abdulahat Arvas ise ikinci sırada tamamladı. Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı. Karar üzerine Van İl Seçim Kurulu da Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin olmadığına hükmederek, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Partili Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara tepki gösterdi.

"DEMOKRASİDEN YANA TAVIR ALMAK ZORUNDAYIZ"

İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız.

Milli iradenin üstünlüğü Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terkedip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum."

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜNDE BOĞAR" DEDİ, BAŞKANLIKTAN OLDU

Abdullah Zeydan, 2016 yılında Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözlerinden dolayı ve katıldığı bir eylemden ötürü “örgüte yardımdan” 5 yıl, “örgüt propagandası yapmaktan” ise 3 yıl 1 ay 15 gün toplamda 8 yıl hapis cezası verilmişti.





