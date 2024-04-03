Bir seçim gerginliği de Amasra'da: İtiraz kararı sonrası CHP'liler nöbette

Bartın'ın Amasra ilçesinde AK Parti ve CHP arasındaki kıl payı fark sonrası Cumhur İttifakı geçersiz oyların fazlalığı ve tutarsızlığı gibi nedenlerden sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu'nda reddedilen itiraz İl Seçim Kurulu'nda kabul edildi. CHP, gündüz yaşanan 1.5 saatlik elektrik kesintisini ve çuvalların saklandığı yerin güvenliğinin kuşkuya neden olduğunu kaydedip ilçe Adliye Sarayı önünde nöbet tutmaya başladı.

31 Mart seçimlerinde başa baş mücadelenin olduğu Bartın'ın Amasra ilçesinde itiraz gerginliği yaşanıyor. Oy sayım işleminde resmi olmayan rakamlara göre AK parti belediye meclisi seçiminde 1531 oy alırken, Belediye Başkan adayı Ahmet Reis’e bin 700 oy aldı.

AK PARTİ VE MHP'DEN İTİRAZ

Aynı sonuçlara göre belediye meclisinde CHP’ye 1875 oy verilirken, Belediye Başkan Adayı Recai Çakır ise 1822 oy aldı. Belediye başkanlığı seçiminde 138 oy geçersiz sayılırken, Belediye Meclisi seçiminde ise 184 oy geçersiz sayıldı. Sonuçların ardından AK parti ve MHP ilçe teşkilatları, hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyesi seçimlerinde geçersiz oyların fazlalığı ve tutarsızlığı gibi nedenlerden ilçe seçim kuruluna itirazda bulunarak, oyların yeniden sayılmasını istedi.

İlçe seçim kurulu ise somut ve yeterli gerekçe olmaması nedeniyle itirazı reddetti. Bunun üzerine ise her iki partinin temsilcileri, Bartın İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulunarak, oyların sayılmasını istedi. İl Seçim Kurulu itirazı değerlendirmeye alarak, ilçede bulunan sandık sonuç tutanaklarının incelenmesi kararını aldı. Sandık Sonuç tutanakları Bartın Adliyesi’ne getirilerek, yeniden incelenmeye başlandı.

CHP'LİLER NÖBETTE

İlçede gündüz saatlerinde yaşanan yaklaşık 1.5 saatlik elektrik kesintisi ve İl Seçim Kurulu’nun sandık sonuç tutanaklarını inceleme kararı üzerine ise CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra mevcut Belediye Başkanı ve CHP’nin Belediye Başkan Adayı Recai Çakır ile CHP’li yöneticiler, partililer ve vatandaşlar Adliye binası önüne gelerek, nöbet tutmaya başladı.

CHP’li heyet, gelişmelerin ardından adliyeye gelen İlçe Seçim Kurulu yetkililerine sosyal medyada dolaşan oylara müdahale edildiği yönündeki iddiaları ve endişelerini ifade etti. Şüpheler üzerine Kurul üyeleri nezaretinde Milletvekili Bankoğlu, Belediye Başkanı Çakır ve CHP İlçe Başkanı Ogün Basançelebi ve AK Parti İlçe Başkanı Şenol Rıdvan Sert, mühürlü oy çuvalların bulunduğu oda ve çevresindeki güvenlik kamerası ve güvenlik önlemleri gösterildi.

Adliye önünde nöbet tutan CHP’liler, diğer taraftan da mühürlü oy çuvalların tutulduğu kilitli odayı gösteren güvenlik kamera görüntülerini adliye binasının girişindeki ekranlardan sürekli izleyerek, müdahalenin olup olmadığını takip ediyor.

'KUŞKULARIMIZ VAR'

Recai Çakır, itirazla ilgili süreç tamamlanana kadar Adliye Binası önündeki nöbete devam edeceklerini belirterek, amaçlarının ise ilçe halkının iradesine sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

İlçede gündüz saatlerinde yaşanan yaklaşık 1.5 saatlik elektrik kesintisi ve ilçe seçim kurulunun verdiği ret cevabına rağmen İl Seçim Kurulu'nun itirazı değerlendirmeye alması gibi gelişmelerin şüphelere neden olduğunu ifade eden Çakır, "Soyut, dayanaksız iddialarla itiraz yapıldığı için ilçe seçim kurulu tarafından 5’e 2 oy çokluğu ile oyların sayılması için yapılan başvuru reddedilmiş. Ancak tüm sandık kurulu üyelerinin imzasına rağmen, her iki partinin ilçe seçim kurulu üyelerinin itirazı olmamasına rağmen, daha sonra ilçe başkanları tarafından yapılan bir itiraz bu.

BİR BUÇUK SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bu itiraz da ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. Daha sonra İl Seçim Kurulu'na itiraz ediliyor. YSK’ya kadar itiraz edeceklerinden bahsediliyor. Burada, yani arkamızdaki adliyede, şu anda Amasra halkının iradesi duruyor. Aynı zamanda AK Partili, MHP’li seçim kurulu üyeleri, sandık müşahitlerinin emekleri de burada.

İlçe seçim kurulunda görev yapan her partinin imzaları ile tutanak altına alınmış, ilçe sonuçları ortadadır. Buna rağmen soyut iddialarla itiraz edilmiş. Bence demokratik hak kapsamına girmiyor. Ülkede bugüne kadar yaşananları, yada sosyal medyada gördüğümüz iddiaları dikkate alarak, biz de burada bir araya geldik. Az önce ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime hanım refakatinde, oyların bulunduğu kilitli odayı ziyaret ettik. Demir değil, ahşap kapı var. Tek dişle kitlenen bir kapı. Biz buraya gelene kadar geçen süreçle ilgili kuşkularımız var mı? Herhangi bir oynama olmuş mudur? Evet kuşkularımız var.

Gündüz, yaklaşık 1.5 saatlik bir elektrik kesintisi oluyor. Bu arada jeneratör devreye girdi mi. Devreye girmesi ne kadar sürdü. Bu sorulara cevap arıyoruz. Bu şüphelerimizin sebebi, tüm sandık kurulu üyelerine, sandık müşahitlerine rağmen, ilçe seçim kurulu üyelerine rağmen, ilçe seçim kurulu başkanın da aralarında bulunduğu heyetin, itirazın reddetmesine rağmen bu süreci zorlayan iradedir. Buradaki bürokratlara, kamu görevlilerine bir itirazımız yok. Nasıl manipülasyonlar yaşandığını çok iyi biliyoruz. Yarın en azından bu saate, yani biz buraya gelene kadar yapılmış kamera kayıtlarının tarafımıza verilmesini isteyeceğiz. İl seçim kuruluna yapılan itiraz sonuçlanana kadar, hatta, YSK’ya da itiraz ederlerse, o da sonuçlanana kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz. Biz demokratik haklarımızı savunmak için buradayız" dedi.

'KANIT YOKSA OYLARIN YENİDEN SAYILMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Oyların sayılması için AK Parti ve MHP'nin yaptığı itiraz dilekçesini gördüğünü ve oyların yeniden sayılmasını gerektirecek somut bir delil yada durumun olmadığını ifade eden Milletvekili Aysu Bankoğlu, "İtiraz dilekçelerini gördüm. Somut bir delil olmadıkça, itirazlar reddediliyor. Aynı karar il seçim kurulunda da verilecektir. İtiraz etmelerinin gerekçesi, yani oyların yeniden sayılması için gösterdikleri bir ek yok. Oyların yeniden sayılmasını isterken, neye dayanarak istiyorsunuz. Bunu kanıtlamanız gerekiyor. Kanıt yoksa, oyların yeniden sayılması da mümkün olmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'DEN İDDİALARA CEVAP

AK Parti İlçe Başkanı Şenol Rıdvan Sert ise oylara müdahale edildiği gibi iddiaların doğru olmadığını belirterek, oyların yeniden sayılması için yaptıkları itirazın en doğal demokratik hakları olduğunu kaydetti.

İtirazın farklı anlamlara çekilmek istendiğini vurgulayan Sert, "31 Mart itibariyle bir seçim yaptık. Milletimizin tercihlerine saygı duyuyoruz. Ama biz de demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Konuyla ilgili afaki ifadeler nedeniyle bu açıklamayı yapmak istedim. Kamu kurumları yıpratan, oyların çalınacağı, değiştirileceği gibi iddialar, ifadeler nedeniyle bu açıklamayı yapmak istedim. Seçim sonrasında en demokratik hakkımız olan itiraz hakkını kullanmak istedik. Bunun tam tersi olsaydı. Onlar bu haklarını kullanmayacak mıydılar, tabi ki kullanacaktılar. Türkiye'nin 81 ilinde 900’ü aşkın ilçesinde yaşanabilecek bir süreç yaşanıyor. Bu süreç tamamlana, bitene kadar da gerekli haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Sonuçta, İl Seçim Kurulunun, Yüksek Seçim kurulunun vereceği kararlar muteber olacaktır. Biz bu kararlara saygı duyacağız. Yine sonuç değişmezse, rakibimizi tebrik etmekten de geri durmayacağız. Demokratik hakkımızın farklı bir anlama, manaya getirilmesini de hayretle karşılıyoruz. Çünkü en fazla demokrasiyi savunduklarını ifade edenler, demokratik hakkımızı kullanmamız nedeniyle bizi yadırgıyorlar. Yapılan yorumlarda da alakasız yazılar yazılıyor" dedi.

OY ÇUVALLARI BAŞINDA POLİS VE KAMERALAR VAR

Sert, oy çuvallarının bulunduğu odanın kilitli olduğunu ve 2 güvenlik kamerası ve 2 polis tarafından sürekli gözetlendiğini ifade ederek, odaya hiç bir şekilde sivil erişimin bulunmadığını kaydetti.

İlçe Başkanı Sert, "Az önce seçim kurulu reisi hakimi, ilgili müdürle birlikte, bize seçim tutanakları ve oy torbalarının bulunduğu odayı bize gösterdi. Hiçbir şekilde oraya sivil kişilerin erişimi olmadığını, 2 kamera ve 2 emniyet mensubu tarafından oranın devamlı gözlendiğini gördük. Seçim kurulu hakimi ve ilgili müdür nezaretinde, hem belediye başkanı, hem CHP ilçe başkanı hem de CHP milletvekili Aysu Bankoğlu da baktı, gördü. Tüm seçmenlerin, tüm vatandaşların içleri rahat olsun. Demokratik sürecin tamamlanmasını beklesinler. Sonuca herkesin kani geleceğini düşünüyorum" diye konuştu