Seçim sonrası DEVA Partisi'nden 'kongre' kararı

31 Mart yerel seçimlerinde sadece 1 ilçe ve 3 belde kazanan DEVA Partisi, 9,5 saat süren Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nda 3 ay içinde büyük kongre yapma kararı aldı. Açıklamada, "Beklentilerin çok gerisinde kaldığımızı kabul ettik" denildi.

DEVA Partisi, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde sadece 1 ilçe ve 3 beldeyi kazanabildi.

Parti, seçimlerdeki bu ağır hezimetin ardından dün (2 Nisan) Genel Başkan Ali Babacan başkanlığında Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nu (GMBK) topladı. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantı 9,5 saat sürdü.

'BEKLENTİNİN GERİSİNDE KALDI'

Saat 00.30’da sona eren GMBK zirvesinden ise '3 ay içinde büyük kongre yapma' kararı çıktı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "DEVA Partisinin seçimlerde aldığı neticenin kamuoyunun ve partimize gönül verenlerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını samimi bir biçimde kabul etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Partiden yapılan açıklama şöyle:

"DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu bugünkü toplantısında 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmiştir.

Kurul üyeleri öncelikle seçilen tüm il ve ilçe belediye başkanlarına, meclis üyelerine başarı dilemiş, seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olması temennilerini dile getirmiştir.

Kurul, yerel seçim sürecinde büyük bir özveri ile çalışan partimizin belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarımıza, teşkilat mensuplarımıza şükranlarını ifade etmiştir.

Kurul DEVA Partisinin seçimlerde aldığı neticenin kamuoyunun ve partimize gönül verenlerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını samimi bir biçimde kabul etmiştir.

Bu çerçevede Kurul seçimlerde alınan sonuçları, “Nerede yanlış yaptık?”, “Daha iyi nasıl olabilirdi?” hususlarını amasız, fakatsız bir biçimde ve mazeretlere sığınmadan ayrıntılı biçimde değerlendirmiştir.

Seçim sonuçları en kısa zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulunda da aynı açık yüreklilikle değerlendirilecek, bu süreçte Teşkilat mensuplarımızın, adaylarımızın, gönüllülerimizin ve sözü olan herkesin değerlendirme ve önerileri alınacaktır.

Partimizin Genel Merkez organlarının, insan kaynaklarının, söylem, hedef ve politikalarının değerlendirilmesini yapacak, yenileyecek en yüksek karar organı Büyük Kongredir.

Bu kapsamda, Genel Merkez Başkanlık Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından daha önce başlatılmış bulunan ve yerel seçimler nedeniyle yavaşlamış olan ikinci olağan ilçe ve il kongrelerinin büyük kongre toplantısının üç ay içinde yapılmasını sağlayacak şekilde ivedilikle tamamlanmasını kararlaştırmıştır."

'BİZİ MEMNUN ETMEYEN BİR SONUÇ'

1 Nisan'da seçim sonuçlarını değerlendiren Babacan ise, "Partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik. Bunun muhasebesini amasız, fakatsız yapacağız. Gerekli kararları alıp yolumuza devam edeceğiz" demişti.

İYİ PARTİ DE KONGREYE GİDİYOR

Öte yandan yerel seçimlere ittifaksız girme kararı kararı alan İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener 'istifa edeceği' iddialarının ardından açıklamada bulunmuş, 'Sandıktan çıkan mesajı duyduk' diyerek, sonuçlara ilişkin muhasebe ve özeleştiri yapacaklarını belirtmişti. Olağanüstü kongreye gidileceğini duyuran Akşener, aday olup olmayacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi vermememişti.