Akşener'den yerel seçimlerle ilgili ilk açıklama
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Öncelikle sandıklarda görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz demokraside her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz o da seçmenin hür iradesi ile sandığa attığı oyudur.
Milletimizin iradesini her zaman başımızın tacını bildik. Bu seçimlerde de milletimiz 1 il, 23 ilçe ve 7 beldeyi bize emanet etti. Bunun için teşekkür ediyoruz.
Düzenleyen: Seda Çakır - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi