Akşener'den yerel seçimlerle ilgili ilk açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle sandıklarda görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz demokraside her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz o da seçmenin hür iradesi ile sandığa attığı oyudur.

Milletimizin iradesini her zaman başımızın tacını bildik. Bu seçimlerde de milletimiz 1 il, 23 ilçe ve 7 beldeyi bize emanet etti. Bunun için teşekkür ediyoruz.