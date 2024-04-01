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Haberler > Politika > Akşener'den yerel seçimlerle ilgili ilk açıklama

Akşener'den yerel seçimlerle ilgili ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akşener&#039;den yerel seçimlerle ilgili ilk açıklama

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle sandıklarda görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz demokraside her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz o da seçmenin hür iradesi ile sandığa attığı oyudur. 

Milletimizin iradesini her zaman başımızın tacını bildik. Bu seçimlerde de milletimiz 1 il, 23 ilçe ve 7 beldeyi bize emanet etti. Bunun için teşekkür ediyoruz.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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