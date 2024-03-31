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Haberler > Gündem > İyi Parti'den istifa eden Özkan paylaştı: Meral Akşener genel başkanlığı bırakıyor

İyi Parti'den istifa eden Özkan paylaştı: Meral Akşener genel başkanlığı bırakıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;den istifa eden Özkan paylaştı: Meral Akşener genel başkanlığı bırakıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda İyi Parti'den istifa eden İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan sosyal medya hesabından "İyi Parti Genel Başkanı Akşener; kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, aralık ayımda meclis üyeleri Bora Kılıç, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya ve Yakup Fındık ile beraber partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

"AKŞENER YENİDEN ADAY OLMAYACAK"

Zehir zemberek bir de açıklama yapan Özkan, bugün seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından X'te dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özkan "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı." ifadelerini kullandı.

BİLGE YILMAZ DA İSTİFA ETTİ

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da seçim sonuçları açıklandığı sırada görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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