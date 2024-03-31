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Haberler > Politika > İyi Parti'de yerel seçim depremi! Bilge Yılmaz istifasını duyurdu

İyi Parti'de yerel seçim depremi! Bilge Yılmaz istifasını duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;de yerel seçim depremi! Bilge Yılmaz istifasını duyurdu

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya çağırarak görevinden istifa etti.

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya davet etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum.

Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.

Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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