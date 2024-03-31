İYİ Parti Nevşehir adayı Rasim Arı yüzde 53.10 oy oranı ile önde

İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı yüzde kaç oy aldı sorusunun cevabı araştırılıyor. Nevşehir'de resmi olmayan verilere göre İYİ Parti yarışı önde götürüyor. İşte, detaylar...

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri tamamlandı. Seçmen; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini, köy ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullandı. İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı aldığı oy oranı ve Nevşehir seçim sonuçları merak ediliyor. AK Partili belediyeİşte, 31 Mart seçimi Nevşehir oy oranı ve seçim sonuçları...

RASİM ARI YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Resmi olmayan ilk seçim sonuçlarına göre İYİ Parti Nevşehir adayı Rasim Arı yüzde 53.10 oy aldı.

NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

Resmi olmayan ilk verilere göre,

İYİ Parti Rasim Arı: %53.10

AK Parti Mehmet Savran: %35.20

MHP Adnan Doğu: %6.30