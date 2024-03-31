YRP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kasım Gülpınar yüzde kaç oy aldı? Şanlıurfa'da hangi parti önde?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kasım Gülpınar, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ne kadar oy aldı araştırılıyor. İşte, detaylar...

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri tamamlandı. Seçmen; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini, köy ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullandı. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar'ın aldığı oy oranı ve Şanlıurfa seçim sonuçları merak ediliyor. İşte, 31 Mart seçimi Şanlıurfa oy oranı ve seçim sonuçları...

MEHMET KASIM GÜLPINAR YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Yeniden Refah Partisinin Şanlıurfa adayı Mehmet Kasım GüLpınar'ın oy oranı merak ediliyor. İşte, Şanlıurfa resmi olmayan ilk seçim sonuçları...

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI

Toplam açılan sandık: %14.05

AK PARTİ Zeynel Abidin Beyazgül: %36.51

YRP Mehmet Kasım Gülpınar: %36.34