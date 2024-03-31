Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Fatih Mehmet Maçoğlu son dakika oy oranı yüzde 3,66! Kadıköy TKP adayı Maçoğlu yüzde kaç oy aldı?

Fatih Mehmet Maçoğlu son dakika oy oranı yüzde 3,66! Kadıköy TKP adayı Maçoğlu yüzde kaç oy aldı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Mehmet Maçoğlu son dakika oy oranı yüzde 3,66! Kadıköy TKP adayı Maçoğlu yüzde kaç oy aldı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu. 2024 yerel seçimlerine giren Fatih Mehmet Maçoğlu'nun oy oranı merak ediliyor. Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy Belediye Başkanı oldu mu? İşte oy aranı...

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'de seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını seçti. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu.  Bu kapsamda Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aldığı oranı ise merak konusu oldu. İşte 31 Mart seçimi Fatih Mehmet Maçoğlu'nun  oy oranı ve seçim sonuçları...

TKP KADIKÖY ADAYI FATİH MEHMET MAÇOĞLU NE KADAR OY ALDI?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. İstanbul ilçelerinde yarışan adayların aldığı sonuçlar araştırılıyor. İşte TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aday olduğu Kadıköy Belediye Başkanlığı'nın resmi olmayan ilk seçim sonuçları geliyor.

 Tunceli'de yüzde 33 oranında oy alan, TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy'de hayal kırıklığı yaşadı. Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aday olduğu Kadıköy'de CHP'nin adayı Mesut Kösedağı ile Ak Parti'nin adayı Veli Arslan arasında bir yarış var. Açılan sandık oranı yüzde 37'ye göre, CHP'nin adayı yüzde 65, Ak Parti'nin adayı ise yüzde 19 şeklindeyken Fatih Mehmet Maçoğlu'nun oy oranı ise yüzde 3,66.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Taylan Yıldız yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bağımsız adayı Taylan Yıldız oy oranı ve yerel seçim sonuçları - HaberlerTaylan Yıldız yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bağımsız adayı Taylan Yıldız oy oranı ve yerel seçim sonuçlarıKim Milyoner Olmak İster bu akşam seçim sebebiyle yok - HaberlerKim Milyoner Olmak İster bu akşam seçim sebebiyle yokİYİ Parti Nevşehir adayı Rasim Arı yüzde 52.90 oy oranı ile önde - HaberlerİYİ Parti Nevşehir adayı Rasim Arı yüzde 52.90 oy oranı ile öndeSivas'ta ilk gelen verilere göre BBP'den Adem Uzun yüzde 44.65 ile önde - HaberlerSivas'ta ilk gelen verilere göre BBP'den Adem Uzun yüzde 44.65 ile öndeSurvivor bu akşam seçim nedeniyle ekranlara gelmeyecek - HaberlerSurvivor bu akşam seçim nedeniyle ekranlara gelmeyecekAK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay yüzde kaç oy aldı? Seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğramıştı! - HaberlerAK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay yüzde kaç oy aldı? Seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğramıştı!İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz yüzde kaç oy aldı? Ordu'da kim önde? - HaberlerİYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz yüzde kaç oy aldı? Ordu'da kim önde?YRP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kasım Gülpınar yüzde kaç oy aldı? Şanlıurfa'da hangi parti önde? - HaberlerYRP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kasım Gülpınar yüzde kaç oy aldı? Şanlıurfa'da hangi parti önde?CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları - HaberlerCHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarıMustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli ilk sonuçlara göre yüzde kaç oy aldı? - HaberlerMustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli ilk sonuçlara göre yüzde kaç oy aldı?
Sonraki Haber Yükleniyor...