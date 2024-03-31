AK Parti'den istifa edip aday olmuştu: İşte İyi Parti'nin önde olduğu tek il

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 20:45 - Güncelleme: 31 Mart 2024 21:22 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

Oy sayımı devam ederken yerel seçimlere ittifaksız girme kararı alan İyi Parti'nin önde olduğu tek il Nevşehir oldu. Son sonuçlara göre Nevşehir'de sandıkların yüzde 55.82'si açıldı. Seçim yarışını öne götüren isim ise AK Parti'den istifa ederek İyi Parti saflarına katılan Rasim Arı. İşte Nevşehir'den dakika dakika gelişmeler...