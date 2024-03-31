AK Parti'den istifa edip aday olmuştu: İşte İyi Parti'nin önde olduğu tek il
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Oy sayımı devam ederken yerel seçimlere ittifaksız girme kararı alan İyi Parti'nin önde olduğu tek il Nevşehir oldu. Son sonuçlara göre Nevşehir'de sandıkların yüzde 55.82'si açıldı. Seçim yarışını öne götüren isim ise AK Parti'den istifa ederek İyi Parti saflarına katılan Rasim Arı. İşte Nevşehir'den dakika dakika gelişmeler...
- İYİ PARTİ OY ORANINI ARTIRIYOR
- AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
31.03.2024 21:13
İYİ PARTİ OY ORANINI ARTIRIYOR
Açılan sandık oranı: Yüzde 56.22
İyi Parti: Yüzde 52.92
AK Parti: Yüzde 34.95
MHP: Yüzde 6.18
31.03.2024 20:42
İLK SONUÇLAR GELDİ
Açılan sandık oranı: Yüzde 55.82
İyi Parti: Yüzde 52.94
AK Parti: Yüzde 34.96
MHP: Yüzde 6.17
31.03.2024 20.00
AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Oy sayımı devam ederken kritik seçimlere ittifaksız girme kararı alan İyi Parti'nin önde olduğu tek il Nevşehir oldu. Yarışı önde götüren isim ise AK Parti'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Rasim Arı.
31.03.2024 18.00
OY SAYIMI BAŞLADI
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı.
Yer: Nevşehir
Kaynak: Türkiye Gazetesi