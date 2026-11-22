Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk tır şoförlerinin Avrupa’da yaşadığı vize problemine çözüm için Dışişleri Bakanlığının kesintisiz ve öncelikli vize çalışması yürüttüğünü açıkladı. Bolat, Gümrük Birliği’nin korunması gerektiğini vurgulayarak AB ile ticaret hacminin 233 milyar dolara ulaştığını söyledi.

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Türkiye-Almanya Otomotiv Zirvesi için Berlin’e giden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ülkelerine “Made in EU” ve Gümrük Birliği konusunda önemli mesajlar verdi. Bakan Bolat Türk tır şoförlerinin yaşadığı vize problemlerine ilişkin olarak ise Dışişleri Bakanlığının kesintisiz ve öncelikli vize üzerine çalıştığını, bu gelişmenin çok olumlu ve sevindirici olduğunu söyledi.

YUMRUK YEMEK İSTEMİYORUZ

Bakan Bolat, küresel ticarette kuralların zorlandığı bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, Türkiye’nin haklarını sonuna kadar koruyacaklarını ifade etti. AB’nin siyasi saiklerle alacağı korumacı kararların ekonomik rasyonaliteden uzak olacağını belirten Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ortada büyük ekonomik gerçek ve hukuki haklar var. Burada yumruk yiyen olmak istemiyoruz. Avrupalılara hep hatırlatıyoruz; siyasi bir karar almaya çalışıyorsunuz ama bu şekilde çıkarsa kendi menfaatlerinize aykırı olur. Türkiye ile AB arasında sanayide başarılı bir entegrasyon var. Ülkemizde 70 bine yakın Avrupalı firma faaliyet gösteriyor; bunların 1.650’si otomotiv alanında. Yatırım yapmış, çalışıyor. Buna zarar vermeyin diyoruz.”

HENÜZ KARAR ALMA ARİFESİNDE DEĞİLLER

AB içinde tek bir fikir olmadığını, görüşlerin derinleştikçe sürecin karmaşıklığının daha iyi anlaşıldığını kaydeden Bolat şunları söyledi: Alman-Fransız bildirisi 1,5 ay önce açıklandığında olumsuz manşetler ve demeçler oldu ancak biz hükûmet olarak özel sektörümüzle çalışmalarımıza devam ettik. Henüz hızlıca bir karar alma arifesinde değiller, çünkü görüşler giderek derinleşmeye başladı. Bunun için Türk-Alman Otomobil Zirvesi’ni yaptık. Geçenlerde yirmi dört otomotiv uzmanı medya mensubu ülkemize geldi. Fabrikaları gezdiler. Dönüşte de altı yüz tane haber yaptılar, olumlu haberlere yer verdiler.

TÜRK TIR ŞOFÖRLERİNE VİZE VERİLMESİ

Türk tır şoförlerinin yaşadığı vize sıkıntılarına ilişkin, Dışişleri Bakanlığının kesintisiz ve öncelikli vize üzerine çalışma başlattığını ifade eden Bolat, AB’nin söz konusu düzenlemesinin yalnızca otomotivi değil birçok sektörü kapsadığını ancak otomotive özel bir başlık açıldığını belirtti. Bolat, “Endişemiz bunun başka sektörlere de yansıması. Avrupa Birliği’nde bir yanda korumacı ticaret politikasını savunanlar, diğer yanda Avrupa’nın refahının serbest ticaret ve liberal ekonomiyle geliştiğini söyleyenler var. Bu iki görüş arasında bir çatışma yaşanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

VOLKSWAGEN TÜRKİYE İÇİN NİYET MEKTUBU İMZALADI

Bolat, Volkswagen’in Doğuş Grubu ile bir niyet mektubu imzaladığına ilişkin açıklamayı da değerlendirdi. Görüşmenin ayrıntılarının henüz netleşmediğini belirten Bolat, muhtemel yatırımın Uzak Doğu’daki bir tesisin kapatılarak Türkiye’ye taşınması şeklinde gündeme gelebileceğini söyledi.

İHRACAT REKORU GELİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 10 gün sonra kasım ayı ihracat rekorunu açıklayacaklarını belirterek “Rakamlar iyi geliyor. Son altı ay tüm aylık rekorları kırdık. Bu kadar yoğun aylık rekor kırdığımız yıl çok azdır” dedi.

BYD’NİN TEMİNATI DEVLETİN KASASINDA

Bakan Bolat, BYD’nin Türkiye’deki yatırım sürecine ilişkin açıklamasında, şirketle anlaşma ve sözleşme yapıldığını söyledi. Elektrikli otomobil ekosisteminin kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bolat, “Gelen otomobillerle ilgili alınması gereken teminatları aldılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kasasında” dedi. Yatırımın tamamlanması için belirli bir sürecin bulunduğunu kaydeden Bolat, bu takvimin tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

“44 YILLIK AB UZMANIYIM”

AB karar mekanizmalarındaki müzakere süreçlerine dair bilgi veren Bakan Bolat, 44 yıldır AB alanında çalışan bir uzman olduğunu vurguladı. Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon arasındaki uzlaştırma toplantılarına işaret eden Bolat, “Orada ‘saati geri almak’ dedikleri yöntemle son dakika müzakereleri yapılır ve uzlaşı sağlanır. Biz de son uzlaştırma kurulunun kararına kadar her aşamada görüşmelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

GURBETÇİ EMEKLİLERİN ARAÇ SÜRELERİNE ÇALIŞMA

Yurt dışında yaşayan emekli Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirdikleri araçların kalış süresine ilişkin talepleri değerlendirdiklerini belirten Bolat, mevcut uygulamada araçların bu süresinin 2+2 yıla çıkarıldığını hatırlattı. Araç sahibinin kendisi kullanmadığında uygulanan ağır cezaların da kaldırıldığını ifade eden Bolat, 5,5 milyon vatandaşı ilgilendiren konuda herkes için uygulanabilir düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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