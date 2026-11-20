Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB’nin “Made in EU” düzenlemesinde Türkiye’nin dışarıda bırakılmasının hem Türk hem Avrupa otomotiv sanayiine ağır fatura çıkaracağını belirterek, 2035’e kadar toplam 580 bin kişilik istihdamın riske girebileceği uyarısında bulundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 2. Türk-Alman Otomotiv Platformu Zirvesi’nde, Avrupa Birliği’nin sanayi politikaları kapsamında gündeme gelen “Made in EU” düzenlemesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin Avrupa otomotiv sanayiiyle güçlü bir üretim ve tedarik entegrasyonuna sahip olduğuna dikkati çeken Bakan Bolat, yeni düzenlemenin bu ekonomik gerçekliği dikkate alması gerektiğini söyledi.

Bakan Ömer Bolat'tan "Made in EU" çıkışı! Türkiye dışlanırsa 580 bin kişi işsiz kalır

Bolat, Türkiye’nin “Made in EU”da kapsam dışı kalması hâlinde 2035 yılına kadar Türkiye’de yaklaşık 330 bin kişilik istihdamın, 20 milyar avroluk otomotiv ihracatının ve 6 milyar avroluk tedarik sanayii ihracatının risk altına girebileceğini söyledi. Aynı senaryoda AB’de yaklaşık 250 bin kişilik istihdamın ve 21 milyar avroluk otomotiv ihracatının da tehlikeye düşebileceğini dile getiren Bolat, bütünleşik değer zincirlerinin zarar görmesi durumunda Avrupa’daki araç ve parça maliyetlerinin yüzde 4 ile 9 arasında artabileceğini kaydetti. Türkiye’nin düzenlemeye üçüncü ülkelerle aynı çerçevede değerlendirilmesinin ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığını vurgulayan Bolat, Türkiye’nin herhangi bir kısıtlama olmaksızın Sanayi Hızlandırma Yasası’nın bütün hükümleri kapsamında ortak ülke olarak sürece dâhil edilmesi gerektiğini ifade etti. EEA/EFTA ülkeleri veya Birleşik Krallık gibi ülkelere tanınacak imkânların Türkiye’den esirgenmemesi gerektiğini belirten Bolat, Türkiye’nin en başından itibaren eş değer muamele kapsamına alınmasını istedi.

Bakan Ömer Bolat'tan "Made in EU" çıkışı! Türkiye dışlanırsa 580 bin kişi işsiz kalır

“MÜZAKERELER BAŞLAMALI”

Türkiye’nin AB ile kamu alımları pazarlarının karşılıklı açılmasına yönelik teknik diyaloğu başlattığını hatırlatan Bolat, 31 Temmuz 2026’da yürürlüğe giren mevzuat değişikliğinin de AB ekonomik operatörlerine mütekabiliyet esasına göre eşit muamele sağlanmasının hukuki zeminini oluşturduğunu bildirdi. Teknik görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Bolat, ikili anlaşmaya yönelik müzakerelerin gecikmeden başlaması ve kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini söyledi. Bolat, “Made in EU” tartışmasının siyasi etiketler üzerinden değil, sanayi üretiminin gerçekleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin Avrupa’nın otomotiv değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması çağrısında bulundu.

“AHDE VEFA İLKESİ GEREĞİNCE ANLAŞMALARA UYULMASINI İSTİYORUZ”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat önce Ford yetkilileriyle, ardından da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Bolat, Türk iş insanlarıyla buluştuğu toplantıda AB’nin “Made in EU” modeli başta olmak üzere korumacı sanayi politikalarına karşı son bir yılda 100’e yakın diplomatik temas ve toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde yoğun diplomasi yürüttüklerini belirten Bolat, Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamındaki haklarının korunması için mücadelelerinin kararlar açıklanana kadar süreceğini söyledi. Bolat, mevcut anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini vurgulayarak “Ahde vefa ilkesi gereğince bu anlaşmalara tam olarak uyulmasını istiyoruz” dedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala