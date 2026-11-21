Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, vize serbestisinin hayata geçirilmesi için Türkiye’nin tamamlaması gereken bazı konular bulunduğunu belirterek, düzenlemelerin Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiğini kaydeden Fidan, kurumlararası çalışmaların tamamlandığını ve AB ile teknik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, TGRT Haber’de yayınlanan ‘Gündem Özel’ programında Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için Türkiye’nin tamamlaması gereken bazı konular bulunduğunu belirten Fidan, bu kapsamda Meclis’ten geçirilecek düzenlemeler olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurumlar arası çalışmaların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tamamlandığını aktaran Fidan, hazırlanan taslak üzerindeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Bakan Fidandan vize serbestliği mesajı

Fidan, taslağın Avrupa Birliği ile teknik düzeyde ele alındığını belirterek, "AB Başkanlığındaki arkadaşlarımız, Dışişleri Bakanlığındaki arkadaşlarımız Avrupalılarla teknik düzeyde konuşuyor. Böyle yürüyen teknik süreçleri de var" dedi.

Bakan Sayın Hakan Fidan'ın açıklaması şöyle:

Özellikle Avrupa merkezli, Avrupa ülkeleriyle işi olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin bu iş oluyor, ziyaret oluyor, öğrencilik oluyor, tedavi oluyor, turizm oluyor, hatta gezmeye gitmek istiyor. Vatandaşlarımızın ciddi bir konusu bu. Yani serbest ve rahat hareket etmek istiyor. İmkânım var, ben seyahat etmek istiyorum. Avrupa yanı başımda.

"AB OLMASA SORUNUMUZ OLMAYACAK"

Şimdi problem, tabii yapısal en büyük sorun Avrupa devletlerinin hepsinin bizimle ilişkileri. Avrupa Birliği diye bir yapı olmasa biz Avrupa'dan belki bu ülkelerin yarısından fazlasıyla bir şeyimiz olmayacak, vize sorunumuz olmayacak. Ama Avrupa Birliği ortak karar alıp Schengen bölgesine işi soktuğu için birçok ülkenin, yani biz Schengen vizesine tabi ülke durumuna düşmüş durumdayız.

Şimdi şu anda her 100 başvurudan 85-86'sı kabul ediliyor. AB için konuşuyorum, Schengen vizesinde. 14-15'i kabul edilmiyor. Yıllık 2025 yılı rakamları... Birkaç ay sonra 2026 rakamları da çıkar. 1,2-1,3 milyon vatandaşımız vize için başvuruyor. Bunun aşağı yukarı 1 milyon küsuruna vize veriliyor ama verilemeyenler de oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Bakan Fidandan vize serbestliği mesajı

Ama diğer taraftan Avrupa'da daha önce de ifade etmiştik. Özellikle aşırı sağın göç politikaları üzerinden hükümetlere yüklenmesi ve burada bir zemin bulması birçok hükümeti vize politikalarında aşırı fren basmaya itmiş durumda. Özellikle genç nüfus bundan etkileniyor. Yani oradaki göçmen ajansları nezdinde genç bir nüfus bir yere hareket ettiği zaman, özellikle öğrenci pozisyonunda, orada daha fazla kalmaya ve yaşamaya yönelik bir irade koyacağına ilişkin bir algı var. Dolayısıyla öğrenci hareketliliğine gelen kısıtlamalar var. Özellikle belli kabulleri alan kardeşlerimizin vizelerini daha geç aldığını gördükçe bunlara hem merkezden hem yerelden muazzam bir müdahalede bulunuyoruz. Yani kardeşlerimizin senesi, sömestri yanmasın diye uğraştığımız şeyler var.

Şimdi Avrupa Birliği bunun farkında. Yani buradan bizim bir noktaya evrilmemiz gerekiyor. Buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu vize serbestliğinin hayata geçmesi için tamamlamamız gereken birkaç konu var. Meclisten geçirmemiz gerekiyor. Bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız da talimat verdi.

TASLAK HAZIR

Kurumlararası çalışmalar da Cevdet Bey'in başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bitmiş durumda. Yani bunun şu anda hazırlanan bir taslağı var. İnşallah onu da yakında bitirip Avrupalılarla...

Hatta hazırladığımız taslağı şimdi Avrupalılarla teknik düzeyde konuşuyor bizim AB Başkanlığındaki arkadaşlarımız, Dışişleri Bakanlığındaki arkadaşlarımız. Böyle yürüyen teknik süreçleri de var.

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