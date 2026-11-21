Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, TGRT Haber’de yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk oluyor. Bakan Fidan, Mekke ve Bedir ittifaklarından Terörsüz Türkiye sürecine, Çin’deki üçlü zirveden Ege ve Akdeniz’deki gelişmelere kadar gündemin öne çıkan başlıklarını canlı yayında değerlendiriyor. Gülden Kalecik’in moderatörlüğündeki programda Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve gazeteci Sevil Nuriyeva, sorularını Bakan Fidan’a yöneltiyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber’in Gündem Özel canlı yayınında Terörsüz Türkiye sürecini ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendiriyor. Gülden Kalecik’in yönettiği yayında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve gazeteci Sevil Nuriyeva soruyor, Fidan cevaplıyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ÇİN ZİRVESİ VE DEĞİŞEN GÜÇ DENGELERİ

(Çin'deki Xi, Trump, Putin zirvesi... Halen dünyanın kaderini hegemon güçler mi belirliyor?) Şimdi Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği platformu marjında 3 liderin bir araya gelmesi önemli. Ama onun dışında ülkeler bir güç matriksi içerisinde hareket ederler ve ulus devlet sistemindeki güç matriksi de sürekli değişir. Malumunuz özellikle Trump yönetimiyle beraber Amerikan devleti var olan küresel stratejisini yeniden gözden geçirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren taşıdığı birtakım rolleri değiştirme kararı aldı.

Şimdi, tabii ki Çin'in son 20 yılda özellikle ortaya koyduğu ekonomik ve teknolojik gelişim, buna paralel olarak ortaya koyduğu askeri yetenekler, Çin'i artık Amerika ile rekabet eden bir küresel aktör haline getirdi. Rusya'nın da tabii çok ciddi nükleer bir gücü var. Ama benim şahsi analizim, bunu tabii ben devletin resmi görüş olarak söylemiyorum, buradan çok ileri bir hamle çıkmayabilir. Onun dışında dünya ticaretiyle ilgili konular ciddi şekilde tartışıldı. Ama günün sonunda bu üç ülkenin bir araya gelip sorunları konuşması önemli. Dediğim gibi yani sorunlar çözülemese de daha kötüye gitmesini önleme açısından bu türden güçlerin, nükleer güçlerin bir araya gelip belli konuları konuşması, müzakere etmesi, göz göze bakması fevkalade önemli.

(Yalta yorumları abartılı mı sizce?) Evet abartılı.

Bakan Fidan, TGRT Haber'de soruları cevapladı.

HÜRMÜZ MÜZAKERELERİ VE ABD-İSRAİL SEÇİMLERİ

(Hürmüz'le ilgili önümüzdeki dönemde neler olabilir? Müzakere süreci var mıdır?) Sondan başlayacak olursak Hürmüz ile ilgili devam eden süreç tabii ki var. Şöyle, taraflar arasında gidip gelen mesajlar var, belli talepler var. Bugün yine arabuluculuk yapan arkadaşlardan biriyle Katar Başbakanımız ile konuştuk. Yani çabalar devam ediyor. İnşallah başarıya ulaşır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bir Amerika-İran anlaşması sadece Boğaz'ın, Hürmüz Boğaz'ın açılması için önemli değil. Aslında küresel finansal krizin biraz daha geriletilmesi manasında önemli.

Bu savaşın, çözümsüzlüğün getirdiği ekonomik yük her geçen gün birçok ülke için giderek daha da zorlaşıyor. Çok yıkıcı etkileri olmaya doğru gidiyor. Diğer taraftan Amerika'da olan seçim, İsrail'de olan seçimler. Tabi burada aslında İsrail'in merkezde bir rol oynadığını görüyoruz. Ne zaman ki başka bir ülke adına vekil unsurmuş gibi bir savaşa girdiğiniz zaman, o zaman siz iddianızın en güçlü olduğu yerden sorgulanıyorsunuz.

Yani Gazze'deki şehitlerin kanı o anda o soykırımı belki durduramayacak ama dünyada bu kan çok şey değiştirecek. Biz o değişikliklerin olduğunu görüyoruz.

🟥 CANLI — Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan TGRT Haberde önemli açıklamalar

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE CAATSA, F-35 VE S-400 GÜNDEMİ

(Kuşkusuz Türkiye'nin ABD'den beklentileri var. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması gibi, F-35 meselesi gibi bunlarla bağlantılı S-400 meselesi gibi. Tüm bu başlıklarda nasıl bir takvim öngörüyorsunuz?)

İkili ticaret hacminin ilerletilmesi, savunma sanayindeki engellerin kaldırılması vs. konusunda bizim idarenin yetkisine dayanan bir takım geciktirmeler vardı. Şimdi onların kalktığını görüyoruz bazı mühimmat alımlarında çok uzun zamandır verilmeyen konuların.

Kanuna dair konuların bir takım uygulama maddeleri var. Oradaki konularda engelleri aşmaya devam etmek için çalışıyoruz. Aslında siyasi irade kondu. Bir buçuk yıldır kondu.

Bu aslında Amerika'nın işine yarayan bir politika da değil. Bu biraz lobi savaşlarına dönmüş durumda. Burada da yine şeyi göreceğiz. Yani Amerika önce mi, İsrail önce mi diyenlerin bir kavgası var. Ama Amerikan siyasetinde biliyorsunuz lobiler önemli. Ama dediğim gibi yani yönetim nezdinde bu konuda bir irade var. İnşallah açacağız bu konuyu. Bu konuda hani biraz sistemik ve disiplinli gitmek gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz bu konuda.

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL İTTİFAK STRATEJİSİ

(Türkiye neredeyse bütün diplomatik masaların sabit üyesi haline geldi. İşte Mekke İttifakı, Gazze için 8 ülke girişimi, R4, R4, E4 başlıkların hepsine değineceğiz. Ama ben Sizin meselelere hep stratejik taraftan baktığınızı bildiğim için bu tablonun arkasındaki teoriyi ve stratejiyi merak ediyorum. Sizden dinlemek istiyorum.) Memnuniyetle yani bizim Cumhurbaşkanımızın yıllardır ortaya koyduğu bir dış politika vizyonu var. Orada Mekke Savunma İttifakı, Bölgesel Dörtlü, Gazze 8'li grubu, yani bunlar kriz başladı andan itibaren, bunlar daha önce olmayan şeyler. Ya işbirliği yoluyla az da olsa çok da olsa yol kat edilebiliyor. Asıl olan işbirliği yapmak.

Şimdi her birine yönelik bir stratejik vizyon ve mekanizma geliştirmeniz gerekiyor. İkincisi, artık Türkiye'nin bir kapasitesi var, bölgesel sorunlara sahip çıkmak için. Üçüncüsü, sahip olduğunuz güç sizi sorumlu hale getiriyor bölgenizde. Yani bir de proaktif davranmanız lazım.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI Kaynak: HABER MERKEZİ

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