Xiaomi 18 Pro ve Pro Max modelleri, Leica imzalı çift 200 MP kamerası ve arka ekranıyla 10 Aralık’ta Türkiye’de ön satışa çıkıyor. Ön sipariş rezervasyonu yapanlara indirim kuponu, Mi puanı ve hediye ürün fırsatı sunulacak.

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Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max, 10 Aralık’ta Türkiye’de ön satışa çıkıyor. Leica imzalı çift 200 MP arka kamera sistemiyle gelen modeller, bildirim, müzik ve uçuş bilgilerinin takip edilebildiği arka ekranıyla dikkati çekiyor.

Ana kamerayla selfie çekme imkânı sunan seride, yan açılardan ekran görünürlüğünü engelleyen Hayalet Ekran özelliği de bulunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 platformlarıyla donatılan telefonlar, gelişmiş soğutma sistemiyle destekleniyor.

10 Aralık’a kadar mi.com/tr üzerinden rezervasyon yapanlara yüzde 10’a varan indirim kuponu, 2 bin Mi puanı ve hediye ürün fırsatı sunulacak.

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