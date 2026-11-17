Apple, bazı iPhone modellerinin yetkili servisler dışında tamir edilmesini engelleyerek planlı eskitme uyguladığı iddiasıyla Fransa'da hakim karşısına çıkacak. Aralarında iPhone 12, 13, 14 ve 15 serilerinin de bulunduğu modellerle ilgili davada şirket, suçlu bulunması halinde 300 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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Fransa basınında yer alan haberlere göre, Apple'a bazı iPhone modellerinin yetkili servisler dışında onarılmasını önleyerek planlı eskitme uyguladığı gerekçesiyle dava açıldı. Dosyaya yakın kaynaklar davanın, 17 Haziran'da Paris'te görüleceğini açıkladı.

iPhonelarda planlı eskitme iddiası! Apple hakim karşısına çıkıyor

300 BİN EUROYA KADAR CEZA KESİLEBİLİR

Davaya konu olan modeller arasında iPhone XS, iPhone 12, 13, 14 ve 15 serileri ile 2022'de piyasaya sürülen iPhone SE yer alıyor.Suçlu bulunması halinde ABD'li teknoloji devine 300 bin euroya kadar para cezası kesilebilir.

2022'DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

Planlı eskitmeye karşı mücadele veren çevreci Fransız derneği "Halte a l'Obsolescence Programme" Aralık 2022'de Apple hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dernek daha önce de Apple hakkında şikayette bulunmuş, şirket yazılım güncellemelerinin eski cihazları yavaşlatabileceği konusunda iPhone kullanıcılarını uyarmadığı iddiasıyla 2021'de açılan davada 25 milyon avro para cezasına çarptırılmıştı.

iPhonelarda planlı eskitme iddiası! Apple hakim karşısına çıkıyor

PLANLI ESKİTME NEDİR?

Planlı eskitme, üreticilerin özellikle elektronik cihazlarda ürünlerinin kullanım ömrünü kasıtlı olarak sınırlandırmak ve sürekli tüketim döngüsü oluşturmak için kullanılan bir yöntem. Fransa'da sattıkları ürünleri kasıtlı olarak eskiten firmaların sorumlularına 2 yıl hapis, 300 bin avro tazminat ve yıllık gelirinin yüzde 5'i kadar ceza verilebiliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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