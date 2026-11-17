Siber saldırganların aralarında IKEA, BBC, CNN, HSBC ve Salesforce'un da bulunduğu dünyaca ünlü şirketlerin internet sitelerine zararlı kod yerleştirdiği ortaya çıktı. Toplam 178 şirketin internet sitesini etkileyen saldırıda kullanıcıların kredi kartı bilgileri, kripto para varlıkları ve kişisel verileri hedef alındı. iPhone ve iPad cihazlara da zararlı yazılım gönderildiği belirlenirken, saldırıdan kaç kişinin etkilendiği henüz bilinmiyor.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden bazıları, kredi kartı bilgilerini ve kripto para varlıklarını ele geçirmeyi amaçlayan geniş çaplı bir siber saldırının hedefi oldu.

Siber güvenlik araştırmacıları, saldırganların dijital optimizasyon platformu Optimizely üzerinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin internet sitelerine zararlı yazılım yerleştirdiğini tespit etti.

Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, JavaScript programlama diliyle hazırlanan zararlı kodun yalnızca finansal bilgileri çalmak için değil, kullanıcıların cihazlarına virüs bulaştırmak amacıyla da kullanıldığını açıkladı.

IKEA, BBC, CNN VE HSBC DE LİSTEDE

Araştırmacıların tespitlerine göre, saldırıdan 178 şirketin internet sitesi etkilendi.

Etkilenen kuruluşlar arasında IKEA, Salesforce, Equifax, BBC, CNN, Zoom, GitLab, HSBC, Air France-KLM, Ledger ve Peacock gibi dünyaca tanınan şirket ve platformlar yer aldı.

Siber güvenlik şirketi HudsonRock da saldırganların söz konusu yöntemle zararlı kod dağıttığını doğruladı.

Ancak saldırıdan kaç kullanıcının etkilendiği ve ne kadar finansal kayıp yaşandığı henüz netlik kazanmadı.

KREDİ KARTI BİLGİLERİ VE KRİPTO PARALAR ÇALINDI

Saldırıda kullanılan zararlı yazılımın, birden fazla yöntemle kullanıcıların finansal ve kişisel verilerini hedef aldığı belirlendi.

Araştırmacılara göre yazılım, kullanıcıların işlem yapmak için kopyaladıkları kripto para cüzdan adreslerini saldırganlara ait adreslerle değiştirebiliyor. Böylece kullanıcıların göndermek istediği kripto varlıklar farklı hesaplara aktarılabiliyor.

Zararlı kodun ayrıca kredi kartı bilgilerini kopyalayabildiği, tarayıcı çerezlerini ele geçirebildiği ve ekran görüntülerini çalabildiği tespit edildi.

Saldırganların kontrolündeki hesaplara yapılan doğrulanmış transferler, kripto para hırsızlığının gerçekleştiğini ortaya koydu.

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IPHONE VE IPAD KULLANICILARI DA HEDEF ALINDI

Siber saldırının yalnızca bilgisayar kullanıcılarıyla sınırlı kalmadığı belirlendi.

Araştırmacılar, zararlı yazılımın Apple'ın iPhone ve iPad cihazlarına yönelik "Coruna" ve "DarkSword" adlı iOS istismar kitlerini de dağıttığını tespit etti.

Söz konusu araçların, cihazlardaki güvenlik açıklarından yararlanmak amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Haber, alışveriş, banka... Milyonların ziyaret ettiği sitelere siber saldırı: Kişisel bilgiler çalındı

GÜVENİLİR ALAN ADIYLA GÜVENLİK DUVARLARINI AŞTILAR

Saldırının dikkat çeken yönlerinden biri de zararlı kodun internet sitelerine yerleştirilme yöntemi oldu.

Araştırmacılara göre saldırganlar, Optimizely altyapısını kullanan müşteri projelerinin yönetim panelindeki "Project JavaScript" adlı özel kod alanını hedef aldı.

Zararlı yazılımın mevcut dosyanın diğer bölümlerine dokunulmadan yerleştirilmesi, saldırının fark edilmesini zorlaştırdı.

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Kodun Optimizely'nin güvenilir alan adı ve dijital sertifikası üzerinden sunulması nedeniyle hedef internet sitelerinin güvenlik duvarlarını aşabildiği belirtildi.

Böylece kullanıcıların güvenilir olduğunu düşündükleri internet siteleri üzerinden zararlı yazılımlarla karşı karşıya kalabildiği ortaya çıktı.

Haber, alışveriş, banka... Milyonların ziyaret ettiği sitelere siber saldırı: Kişisel bilgiler çalındı

Siber güvenlik uzmanları, saldırganların birbirinden bağımsız çok sayıda müşteri projesine nasıl erişim sağlayabildiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılar, Optimizely'nin saldırının kaynağı, etkilenen müşteri projeleri ve güvenlik önlemleri hakkında açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Saldırının toplam etkisi ve kullanıcıların uğradığı maddi kayıpların boyutu ise araştırılmaya devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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