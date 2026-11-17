ABD'de 13 Kasım'da yaşanan ve ülke genelinde uçuşların durdurulmasına yol açan arızanın ardından yeni bir teknik sorun ortaya çıktı. United Airlines, yaygın sistem kesintisi nedeniyle uçuşların geciktiğini açıkladı.

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ABD'de havacılık sektöründe yaşanan teknik sorunlara bir yenisi eklendi. Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ülke genelinde uçuşları geçici olarak durdurmasından günler sonra, United Airlines'ın sistemlerinde geniş çaplı bir kesinti meydana geldi.

UÇAKLAR KAPILARA GERİ DÖNDÜ

Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan yolcular, uçakların kalkış için gerekli performans verilerine erişilememesi nedeniyle havalanamadığını yazdı.

Bir yolcu, pilotun şirket genelinde bilgi teknolojileri sorunu yaşandığını duyurmasının ardından uçaklarının kapıya geri döndüğünü söyledi.

Başka bir yolcu ise ekiplerin ağırlık sistemine bağlanamadığını ve bu nedenle kalkış izni alınamadığını aktardı.

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UNITED AIRLINES'TAN AÇIKLAMA GELDİ

United Airlines, ilk açıklamasında yaygın bir sistem kesintisi yaşandığını kabul ederek teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalıştığını duyurdu.

Şirket, daha sonra Fox News Digital'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uçuş kalkışlarını geciktiren bir teknoloji sorununu çözdük. Bazı uçuşlar gecikse de, devam eden uçuşlar veya United Express uçuşları bundan etkilenmedi."

Havayolu şirketi ayrıca, "Bunun siber güvenlikle ilgili olduğuna dair hiçbir bulgu yok" açıklamasında bulundu.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Uçuş takip platformu Flightradar24, United Airlines'ın ana hat uçuşlarında kalkışların yeniden başladığını duyurdu.

Şirket, yolcularına uçuş durumlarını mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.

ABD'DE GÜNLER ÖNCE UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU

Geçtiğimiz gün FAA, hava trafik kontrol sistemlerini etkileyen arıza nedeniyle ülke genelinde kalkışları geçici olarak durdurmuştu.

Uçuş kısıtlaması daha sonra kaldırılmış ancak havayolu şirketleri gecikmeler ve iptallerle karşı karşıya kalmıştı.

United Airlines CEO'su Scott Kirby, önceki kesintinin ardından hava trafik kontrol sisteminin modernize edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu an bir eylem çağrısı olmalıdır" demişti.

Kirby, yolcu güvenliği ve ABD ekonomisi açısından hava trafik kontrol altyapısının yenilenmesinin kritik önem taşıdığını söyledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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