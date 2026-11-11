Uluslararası suç ağları için ortak hareket edilecek: Türk ittifakı siber tehdide karşı tek yumruk

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), artan siber saldırılar ve sınır aşan suçlara karşı ortak güvenlik mekanizmalarını güçlendirmek için harekete geçti. Ankara'da düzenlenen 13. zirvede kabul edilen bildirgeyle Siber Güvenlik Konseyi ve Suçla Mücadele Konseyinin kuruluş süreçlerinin hızlandırılması kararlaştırıldı. Yeni iş birliği kapsamında terörizm, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele de öncelikli başlıklar arasında yer alacak.

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Avrupa’da süpermarketlerin soğutma sistemlerinden Fransa’daki kan depolarına kadar uzanan siber saldırılar uluslararası iş birliğinin önemini ortaya koydu. İşte bu gelişme Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) güvenlik gündeminde de karşılık buldu.

Ankara’da düzenlenen 13’üncü zirvede kabul edilen bildirgeye göre, Siber Güvenlik Konseyi ve Suçla Mücadele Konseyinin kuruluş süreçlerinin hızlandırılması için start verildi. Hedef, sınır aşan suçlarla mücadeleyi güçlendirerek Türk dünyasında daha kapsamlı bir güvenlik iş birliği zemini oluşturmak. Siber suçların yanı sıra terörizm, aşırıcılık, ayrılıkçılık, uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı ile ateşli silah kaçakçılığı ile mücadele de sürece dâhil edilecek.

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