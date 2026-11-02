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Rusya Türk Devletleri Teşkilatı'na mı katılıyor? Kremlin'den şaşırtan açıklama

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Rusya Türk Devletleri Teşkilatı'na mı katılıyor? Kremlin'den şaşırtan açıklama
Başlık ResmiRusya Türk Devletleri Teşkilatına mı katılıyor? Kremlinden şaşırtan açıklama

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) dahil edilmesi yönündeki önerisine Kremlin'den ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'ya henüz resmî davet ulaşmadığını ancak Rusya'nın teşkilata katılımının "doğal" olacağını söyledi.

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|
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) dönem başkanlığının Türkiye'ye geçtiği Ankara'daki 13. Zirve'de, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'den Rusya'ya ilişkin sürpriz bir öneri gelmişti.

Tokayev, Rusya'nın TDT+ formatına dahil edilmesini veya teşkilatta gözlemci statüsüyle yer almasını önermişti.

Rusya Türk Devletleri Teşkilatı'na mı katılıyor? Kremlin'den şaşırtan açıklama
Başlık ResmiRusya Türk Devletleri Teşkilatı'na mı katılıyor? Kremlin'den şaşırtan açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise gazetecilerin sorularını cevaplayarak Kazakistan'ın önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KREMLİN'DEN TDT AÇIKLAMASI: "DOĞAL OLACAKTIR"

Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, henüz resmi bir davet almadıklarını açıkladı.

Rusya Türk Devletleri Teşkilatı'na mı katılıyor? Kremlin'den şaşırtan açıklama
Başlık ResmiRusya Türk Devletleri Teşkilatı'na mı katılıyor? Kremlin'den şaşırtan açıklama

Peskov, "Anladığım kadarıyla herhangi bir resmî davet söz konusu değil. Ancak bu konu, Astana'daki dostlarımızla gerçekleştireceğimiz temaslarda mutlaka ele alınacaktır" dedi.

Rusya Türk Devletleri Teşkilatına mı katılıyor? Kremlinden şaşırtan açıklama
Başlık ResmiRusya Türk Devletleri Teşkilatına mı katılıyor? Kremlinden şaşırtan açıklama

"RUSYA'DA TÜRK HALKLARININ YAŞADIĞI BÖLGELER VAR"

Peskov, Rusya'nın Türk Devletleri Teşkilatı'na muhtemel katılımına ilişkin açıklamasında, ülkede yaşayan Türk halklarına işaret etti:

"Rusya'nın tarihî kökenleri bakımından halkları Türk olan bir dizi bölgesi bulunuyor. Dolayısıyla bu elbette gayet anlaşılabilir, uygun ve doğal olacaktır"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın tam üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan oluşuyor.

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