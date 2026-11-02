Fransa'daki market zincirlerini hedef alan siber saldırının ardından benzer bir olay bu kez Belçika'da yaşandı. Delhaize zincirine bağlı çok sayıda marketin soğutucu ve dondurucu ünitelerinde sıcaklıklar aniden 15 dereceye kadar yükselirken, soğuk zincirin bozulması nedeniyle tonlarca gıda ürününün çöpe atıldığı bildirildi. Olayın siber saldırı kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Avrupa'da market zincirlerini hedef alan siber saldırı endişesi günden güne büyüyor. Fransa'da 12 Ekim'de yaşanan ve çok sayıda gıda ürününün imha edilmesine neden olan olayın ardından bu kez Belçika'da alarm verildi. Ülkenin önde gelen süpermarket zincirlerinden Delhaize'e bağlı çok sayıda mağazada soğutma sistemleri aniden arızalanırken, buzdolabı ve donduruculardaki ürünlerin bozulduğu ortaya çıktı.

Fransa'daki kriz Belçika'ya sıçradı! Dev market zincirinde ‘siber saldırı’ şüphesi: Tonlarca ürün çöpe gitti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Belçika'nın RTL televizyonunun haberinde, Delhaize yönetiminin bu sabah saat 04.00 civarında mağaza müdürlerine gönderdiği kısa mesajla bazı mağazaların soğutma sistemlerinde ani sıcaklık artışı yaşandığı konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.

DOLAP SICAKLIKLARI 15 DERECEYE KADAR YÜKSELDİ

Zincire bağlı çeşitli mağazalarda buzdolabı ve özellikle dondurucuların sıcaklığının aniden yaklaşık 15 dereceye kadar yükseldiği belirtildi. Sıcaklık artışının ardından mağaza yöneticileri ve çalışanların zararı en aza indirmek için acil önlemler aldığı, bazı işletmelerin ürünlerini korumak amacıyla soğutuculu kamyonlar getirdiği bildirildi.

Fransadaki kriz Belçikaya sıçradı! Dev market zincirinde ‘siber saldırı’ şüphesi: Tonlarca ürün çöpe gitti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ÜRÜNLERİN TAMAMI İMHA EDİLDİ

Olayın ekonomik sonuçlarının şimdiden hissedilmeye başlandığı, etkilenen mağazalardan bazılarının soğuk zincirin korunamaması nedeniyle buzdolabı ve donduruculardaki ürünlerin tamamını atmak zorunda kaldığı ifade edildi.

'SİBER SALDIRI' İHTİMALİ GÜNDEMDE

Özellikle taze ve dondurulmuş gıda ürünlerinde ciddi kayıplar yaşanabileceği belirtilirken, Delhaize grubunun soğutma sistemlerinden sorumlu biriminin soruna müdahale etmek üzere harekete geçtiği kaydedildi. Olayın nedeni henüz doğrulanmazken, siber saldırı ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

Fransadaki kriz Belçikaya sıçradı! Dev market zincirinde ‘siber saldırı’ şüphesi: Tonlarca ürün çöpe gitti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

12 Ekim'de Fransa'da ünlü market zincirlerine yönelik siber saldırı sebebiyle birçok marketin buzdolaplarındaki ürünler, soğuk zincir bozulduğu için imha edilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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