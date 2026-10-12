Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırının hedefi oldu. Bilgisayar korsanlarının buzdolaplarının sıcaklığını uzaktan değiştirmesi sonucu taze ve dondurulmuş ürünler bozuldu. Bazı mağazalarda yangın çıktığı bildirilirken, yüz binlerce avroluk zarar meydana geldi.

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Fransa'da bilgisayar korsanları, süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alarak büyük çaplı gıda kaybına yol açtı.

Pazar gecesi başlayan saldırıda soğutma ekipmanlarının sıcaklık ayarları uzaktan değiştirilirken, yüzlerce mağazanın taze ve dondurulmuş ürün stokları zarar gördü.

Siber saldırı büyük süpermarket zincirleriyle sınırlı kalmadı. Metro mağazaları ve kasaplar dahil bağımsız işletmeler de saldırıdan etkilendi. Saldırının yol açtığı toplam maddi zarar henüz belirlenemezken, ülke genelindeki kaybın milyonlarca avroya ulaşabileceği ifade edildi.

BUZDOLAPLARINI UZAKTAN ISITTILAR

Hackerlar, Intermarche ve Cooperative U gibi Fransa'nın önde gelen süpermarket zincirlerine peş peşe saldırı düzenledi.

BFMTV'nin haberine göre bilgisayar korsanları, Danimarkalı Danfoss şirketinin soğutma kontrol yazılımının eski sürümlerindeki güvenlik açıklarını özellikle hedef aldı.

Soğutma sistemlerinin buz çözme özelliğini uzaktan devreye sokan hackerlar, ekipmanların ürünleri soğutmak yerine ısıtmasına neden oldu.

Bazı sistemlerde sıcaklığın 50 dereceye kadar yükseldiği iddia edildi. Bunun sonucunda taze ve dondurulmuş gıdalar birkaç saat içinde kullanılamaz hale geldi.

Fransa'da marketlerin sistemlerine saldırdılar! Milyonlarca gıda çöpe gitti

YÜZLERCE MARKET ETKİLENDİ

AFP'ye konuşan şirket yetkilileri, yaklaşık 150 ila 200 Intermarché mağazası ile 100'den az Coopérative U şubesinin saldırıdan etkilendiğini açıkladı.

BFMTV, Fransa'nın büyük süpermarket zincirlerinden E.Leclerc'in de saldırının hedefleri arasında bulunduğunu bildirdi. Ancak şirket, AFP'nin bilgi talebine ilk aşamada doğrulama yapmadı.

Carrefour Market ve Monoprix mağazalarının da etkilendiğini öne sürüldü.

Fransa'da marketlerin sistemlerine saldırdılar! Milyonlarca gıda çöpe gitti

TEK BÖLGEDE 270 BİN AVROLUK ZARAR

Fransa'nın Alsace bölgesindeki Haguenau kentinde bulunan bir Intermarché mağazasının yaklaşık 50 bin avro değerindeki dondurulmuş ürün stokunu kaybettiği bildirildi.

Aynı bölgedeki bir Super U mağazasında ise taze ve dondurulmuş ürünlerin çöpe atılması nedeniyle yaklaşık 220 bin avroluk zarar oluştuğu belirtildi.

Böylece yalnızca iki mağazadaki toplam kayıp 270 bin avroya ulaştı.

Haguenau'daki bir E.Leclerc mağazasının da saldırıdan etkilendiği bildirilirken, buradaki zararın boyutu henüz açıklanmadı.

Ülke genelindeki toplam maddi kaybın milyonlarca avroya ulaşması bekleniyor.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRI"

Cooperative U Genel Müdürü Dominique Schelcher, saldırının boyutuna tepki göstererek yaşananları "misli görülmemiş" olarak nitelendirdi.

Schelcher, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Taze ürünlerin muhafazası ve Fransız halkının gıda tedariki için hayati önem taşıyan ekipmanları hedef almak son derece ciddidir ve daha önce görülmemiş bir durumdur. Bu kabul edilemez."

Şirket ekiplerinin sorunu çözmek için seferber edildiğini belirten Schelcher, "Bu saldırıyı tüm yönleriyle aydınlatmak için bir soruşturma gerekecek" dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI: YANGINLAR DA ÇIKTI

Paris Savcılığı, Fransa genelindeki büyük gıda perakende zincirlerinin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Savcılık, soruşturmanın saldırıdan etkilenen işletmeleri belirlemeyi, gıda kayıplarının boyutunu ortaya çıkarmayı ve bildirilen yangınlarla saldırı arasındaki bağlantıyı araştırmayı amaçladığını açıkladı.

Intermarche, yaşanan gıda israfı ve mali kayıplara tepki gösterirken bazı sigorta poliçelerinin bu tür olayları kapsamaması nedeniyle ek sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya grupların kimliği henüz belirlenemedi.

MACRON GEÇEN AY TALİMAT VERMİŞTİ

Siber saldırı, Fransa'nın kritik altyapı güvenliğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay ülkenin kritik altyapısını Rusya kaynaklı "hibrit saldırılara" karşı korumak amacıyla yeni önlemler alınması talimatını vermişti.

Ancak süpermarketlere yönelik son saldırının arkasında kimin bulunduğuna ilişkin resmi bir tespit açıklanmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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