ttec, NEON ürün ailesine yeni kablosuz kulaklık ve powerbank modellerini ekledi. AirBeat Pro Neon hafif tasarımı ve 26 saate varan kullanım süresiyle, ReCharger LCD Neon ise 10.000 mAh kapasitesi ve hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.

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ttec, NEON ürün ailesine iki yeni üye ekledi. AirBeat Pro Neon kablosuz kulaklık ve ReCharger LCD Neon powerbank, turuncu, mor ve pembe renk seçenekleriyle sonbahar ve kış aylarının sade tonlarına canlı bir alternatif sunuyor.

Yalnızca 4 gram ağırlığındaki AirBeat Pro Neon kulaklık, Bluetooth 6.0 bağlantısı, dört mikrofonu ve ENC gürültü engelleme özelliğiyle net görüşme deneyimi yaşatıyor. Şeffaf moduyla çevredeki seslerin duyulmasına imkân tanıyan model, tek şarjla 6, şarj kutusuyla toplam 26 saate kadar kullanılabiliyor.

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ReCharger LCD Neon ise 10.000 mAh kapasitesi, PD 20W hızlı şarj desteği ve LCD ekranıyla öne çıkıyor. Aynı anda iki cihazı şarj edebilen powerbank, kalan pil seviyesinin kolayca takip edilmesini sağlıyor.

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