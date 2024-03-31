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İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa mı etti? Son dakika açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa mı etti? Son dakika açıklaması

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İYİ Partili Bilge Yılmaz istifa mı etti, sorusuna cevap aranıyor. Bilge Yılmaz X üzerinden açıklama yaptı. Yılmaz Meral Akşener'e istifa çağrısı bulundu. Peki, Bilge Yılmaz İyi Parti'den ayrıldı mı? İşte detaylar...

İYİ Partili Bilge Yılmaz istifa mı etti, sorusuna cevap aranıyor. Bilge Yılmaz, sayılan oyların açıklanmasıyla birlikte  X'te açıklamalarda bulunarak Akşener'i istifaya davet etti. Peki, İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa mı etti? İşte detaylar...

BİLGE YILMAZ İSTİFA MI ETTİ?

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın da partiden istifa etti. Yılmaz ayrıca İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti. Yılmaz, İyi Parti'den de istifa kararı aldığını aynı mesajla paylaştı. Bilge Yılmaz'dan İyi Parti'den istifa açıklaması geldi.

Açıklama şöyle;

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum.

Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.

Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa mı etti? Son dakika açıklaması - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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