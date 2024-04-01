Türkiye seçimini yaptı, hayırlı olsun: Tepki oyları CHP'ye patladı

Enflasyon, emeklinin maaş isyanı, DEM ile iş birliği ve İyi Parti tabanının desteği CHP’yi birinci parti yaptı. CHP belediye sayısını artırırken, seçmen AK Parti’ye sandıkta mesaj verdi. İl belediyesini 35’e çıkaran CHP, Kilis, Afyonkarahisar, Manisa ve Denizli’de sürprize imza attı. İzmir’de oy kaybetmesine rağmen CHP burada da kazanmayı başardı.

ESMA ALTIN ANKARA - Yerel seçimlerin en büyük sürprizi CHP’nin 35 yıl aradan sonra birinci parti olarak çıkması oldu. CHP bu sonuçlarla birlikte AK Parti karşısında ilk defa bir seçimde üstünlük sağlamayı da başardı.

2019 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 30,12 oy alan CHP, bu seçimde 8 puanlık bir artışla oyunu yaklaşık yüzde 38’e yükseltti. Mevcutta 11 büyükşehir belediyesine sahip olan CHP, “AK Parti’nin kalesi” olarak bilinen Balıkesir, Bursa, Denizli, Manisa gibi illeri alarak büyükşehir belediye sayısını 14’e çıkardı. 21 olan toplam il belediyesini ise 35’e yükseltti.

CHP’YE İZMİR ŞOKU

İstanbul ve Ankara’da bir önceki seçimlere göre oyunu artıran CHP, seçim zaferini garanti gördüğü İzmir’de ise oy kaybına uğradı. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 58,1 oy alan Tunç Soyer aday yapılmayarak yerine Cemil Tugay aday gösterilmişti. Tugay’ın oy oranı yüzde 47,9’da kaldı.

MEMLEKETİ ‘ÖZEL’ DEDİ

MHP’nin kalelerinden biri olan Manisa’da büyük bir sürpriz yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi olan şehirde ipi göğüsleyen isim CHP’nin adayı Ferdi Zeyrek oldu. CHP aynı şekilde Kilis, Denizli ve Afyonkarahisar’da da sürpriz yaparak bu illerde güçlü rakiplerini seçimi kazandı.

SİNOP GİTTİ GELDİ

Kritik illerden biri Sinop oldu. 15 yıldır Sinop’ta yönetimi elinde bulunduran CHP, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sinop’ta 2019 yerel seçimlerinde yüzde 56,6 oy alan CHP, bir ara geri düşmesine rağmen sonunda ipi göğüsleyen taraf oldu.

HATAY “SAVAŞ”I

Hatay’da ise bütün tepkilere rağmen aday olan CHP’li Lütfü Savaş ve AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Hatay’da belediye başkanlığı seçimi iki ada arasında gitti geldi. Uzun süre AK Parti’nin önde götürdüğü yarış, sandıkların yüzde 60’a yakını açıldığında Lütfü Savaş’a döndü. Savaş, 2 bin 153 oy farkı ile Öntürk’ün önüne geçti.

ARDAHAN’DA GERİLEDİ

2019’daki seçimlerde Ardahan’da yüzde 51,2 oy alan CHP’nin oy oranında yaklaşık 9 puanlık bir gerileme yaşanarak yüzde 42.27’de kaldı. Son sandığa kadar bıçak sırtı giden yarışta, CHP’nin adayı AK Parti’nin adayını geride bıraktı.

44 YIL SONRA BURSA

AK Parti’nin kalelerinden biri olarak kabul edilen Bursa’da 44 yıl sonra bir ilk yaşandı. Hem genel hem de yerel seçimlerde hiçbir şekilde Bursa’da başarı gösteremeyen CHP, bu seçimde sürpriz yaptı. CHP adayı Mustafa Özbey, yüzde 46,93 oy oranıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı oldu.

ANTALYA EZBER BOZDU

İlklerin yaşandığı illerden biri de Antalya oldu. Seçimlerde ilk defa bir parti ve aday iki seçim üst üste Antalya’yı kazandı. CHP’ni aday gösterdiği mevcut Başkan Muhittin Böcek, koltuğunu korurken, bir önceki yerel seçimlere göre oyu yüzde 50,62’den yüzde 46,37’ye geriledi.