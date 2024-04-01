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31 Mart Yerel seçimlerinde deprem bölgesi AK Parti, YRP ve CHP'ye oy verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
31 Mart Yerel seçimlerinde deprem bölgesi AK Parti, YRP ve CHP&#039;ye oy verdi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deprem bölgesinde hangi parti kazandı sorusunun cevabı araştırılıyor. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa dahil 11 deprem ilinde seçim sonuçları merak ediliyor. İşte, detaylar...

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bırakırken deprem bölgelerinde hangi partilerin kazandığı merak ediliyor. Türkiye genelinde sandıkların yüzde 90'ı açılmışken resmi olmayan ilk seçim sonuçlarına göre deprem bölgelerinde oy durumları...

DEPREM BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI

ADIYAMAN:

CHP: %49.71

AK Parti: %27.45

YRP: %13.75

KAHRAMANMARAŞ:

AK Parti: %42.08

YRP: %33.63

CHP: %15.11

HATAY:

CHP: %44.08

AK Parti: %43.84

MALATYA:

AK Parti: %48.92

CHP: %37.30

YRP: %9.37

ŞANLIURFA:

YRP: %38.81

AK Parti: %34.41

GAZİANTEP:

AK Parti: %38.44

CHP: %28.44

YRP: %16.95

DİYARBAKIR:

DEM Parti: %63.98

AK Parti: %16.88

YRP: %3.58

KİLİS

CHP: %41.71

AK Parti: %27.21

ADANA:

CHP: %46.76

AK Parti: %37.44

ELAZIĞ:

AK Parti: %38.17

YRP: %21.12

CHP: %16.51

MHP: %10.90

OSMANİYE:

MHP: %40.19

İYİ Parti: %23.94

CHP: %22.04

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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