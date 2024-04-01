31 Mart Yerel seçimlerinde deprem bölgesi AK Parti, YRP ve CHP'ye oy verdi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 00:57 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 01:26 - Güncelleme:

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Deprem bölgesinde hangi parti kazandı sorusunun cevabı araştırılıyor. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa dahil 11 deprem ilinde seçim sonuçları merak ediliyor. İşte, detaylar...