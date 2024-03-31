YRP Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın hayatı ve biyografisi

Resmi olmayan sonuçlara göre Yozgat Belediye Başkanı Yeniden Refah Partisi'nden Kazım Arslan seçildi. Kazım Arslan'ın hayatı ve biyografisinin detayları haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

YRP'nin Tokat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan kimdir, nereli sorularının cevapları gündeme geldi. İşte, Kazım Arslan'ın hayatına dair merak edilenler...

KAZIM ARSLAN KİMDİR?

Kazım Arslan, 1959 yılında Yozgat'ta doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalında uzmanlığını yaptı.

TBMM 20. dönem Yozgat milletvekilidir. Siyasi hayatına Refah Partisi'nde başlayan Kazım Arslan, ardından Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde devam etmiştir. 2010 yılında parti içi meseleler nedeniyle parti genel başkanı ve GİK üyeleri ile birlikte partiden istifa ederek Numan Kurtulmuş ile Halkın Sesi Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 2012 yılında partinin Kurucu Kurulu kararıyla kapatılmasının ardından AK Partiye katıldı. 2014 yılında AK Parti Yozgat Belediye Başkanı olarak seçildi. 2019 yılında yeniden belediye başkan adayı gösterilmemesi üzerine partiden ayrıldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.