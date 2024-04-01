Babacan seçimlerin ardından ilk kez konuştu! 'Muhasebesini amasız, fakatsız yapacağız'

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Babacan, seçimlere katılan siyasi partilere ve iradesini sandığa yansıtan vatandaşlara şükranlarını sundu.

"BU KEZ İSMİMİZLE, LOGOMUZLA SEÇMENİMİZİN KARŞISINA ÇIKTIK"

Yerel seçimde, partilerinin ilk kez kendi adı ve logosuyla oy pusulasında yerini aldığını hatırlatan Babacan, "14 Mayıs seçimlerinde 'önce Türkiye' demiştik. Partimizin isminden demokrasimiz adına feragat etmiştik. Bu kez ismimizle, logomuzla seçmenimizin karşısına çıktık. Genç bir siyasi parti olarak Türkiye'nin her yerinde aday çıkaran bir partiyiz ve böylesi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum" diye konuştu.

DEVA Partisi'nden seçimlere giren ve başarılı olan isimleri tebrik eden Babacan, "DEVA Partisi artık Meclis'te vekilleri, yerel yönetimlerde belediye başkanları, meclis üyeleri olan bir siyasi parti" ifadelerini kullandı ve vakit kaybetmeden seçim sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla değerlendireceklerini, başarı ve hataları masaya yatıracaklarını dile getirdi.

"BİZİ MEMNUN ETMEYEN BİR SONUÇ ELDE ETTİK"

Seçimden alacakları çok dersin olduğunu vurgulayan Babacan, şunları kaydetti:

"Partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik. Bunun muhasebesini amasız, fakatsız yapacağız. Gerekli kararları alıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim sonuçlarına bakıp kavgacı, popülist, anlık politikalardan beslenen insanlar olmayacağız. Uzlaşma ve birlikte çalışma kültüründen, ortak akıldan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğiz. Ahlaki duruşumuzla varlığımızı koruyacağız. Doğru yoldan şaşmayacağız. Yarından itibaren genel seçimler için hazırlanmaya başlayacağız."

Ülkenin en can yakıcı konusunun deprem olduğunu belirten Babacan, bu sorunun çözülmesi için merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin el ele vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.