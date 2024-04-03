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Tükürükçü DEM’linin başkanlığı düştü! Van büyükşehir el değiştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tükürükçü DEM’linin başkanlığı düştü! Van büyükşehir el değiştirdi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandil’in talimatıyla DEM’in aday yaptığı Abdullah Zeydan Van’ı karıştırdı. Terörden hapis yatan Zeydan, cezaevinden çıkınca ‘memnu haklarının iadesini” istedi. Mahkeme kabul etti. Savcılık, 3 yıl şartının dolmadığını görünce hatadan dönüldü. Seçimi Zeydan kazandı. İl Seçim Kurulu, seçilme yeterliliği olmadığına dair başvuruyu kabul etti ve başkanlık AK Parti adayına geçti.

HABER MERKEZİ ANKARA - Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın ‘Seçilme yeterliliğine’ sahip olmadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Zeydan seçime girmeden önce mahkemeye başvurarak hakkındaki cezanın infaz edildiğini ve bu kapsamda ‘memnu haklarının iade edilmesi’ talebinde bulundu. Mahkeme de bu talebi kabul ederek Zeydan’la ilgili memnu hakların iadesi kararını verdi. Belediye Başkanlığı adaylık başvurusu sırasında gerekli olan evraklar arasına bu mahkeme kararı da eklendiği için seçim kurulları Zeydan’ın adaylığına yönelik bir engel bulunmadığını öngörerek adaylığını kabul etti. Ancak, daha sonra yapılan inceleme kapsamında başsavcılık ‘memnu hakların iadesi’ kararının, cezasının infazından itibaren gerekli olan üç yıllık süreyi doldurmadan verildiğini fark etti. Bunun üzerine, savcılık mahkemeye itiraz ederek, memnu hakların iadesi işleminin iptalini talep etti. Mahkeme de ‘Memnu hakların iadesi’ işlemini kaldırınca, Zeydan’ın ‘Seçilme yeterliliği’ şartını yerine getirmediği sonucuna varıldı.

Tükürükçü DEM’linin başkanlığı düştü! Van büyükşehir el değiştirdi - 1. Resim

BAŞKANLIK AK PARTİ’YE GEÇTİ

Yaşanan hukuki süreçten sonra, Van İl Seçim Kurulu tarafından, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına yönelik yapılan başvurular kabul edildi. Bu durumda Zeydan’a seçilme yeterliliği olmadığı için belediye başkanlığı mazbatası verilmeyecek. Van İl Seçim Kurulu, yasa gereği seçimi ikinci sırada bitiren AK Parti’nin adayı Abdulahat Arvas’a belediye başkanlığı mazbatasını verecek.

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR" DEMİŞTİ!

DEM Partili Abdullah Zeydan, 2015’te Hendek operasyonları sırasında ‘PKK sizi tükürüğüyle boğar’ sözleriyle tehditler savurmuştu. Aynı Abdullah Zeydan, YSK’nın aldığı kararın ardından dün de Van belediye binası önünde beraberindeki isimlerle taşkınlık çıkarmak istedi. Polis olaylara müdahale etti.

Tükürükçü DEM’linin başkanlığı düştü! Van büyükşehir el değiştirdi - 2. Resim

CHP KALKAN OLDU ZEYDAN'A DESTEK ORTAKTAN GELDİ

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iptal edilmesine ilk tepki ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. Özel “Van halkı üç kat fazla oy vererek birisini kendisine büyükşehir belediye başkanı seçiyorsa buna karşı saygılı olmak hepimizin boynunun borcu. Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata verme gibi bir rezalet Erdoğan’ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar. Böyle bir şeye kalkışacaklarını düşünmüyorum. Buna tenezzül etmek söylediğin bütün sözleri hükümsüz kılar” dedi. TİP lideri Erkan Baş ve ekibi de Van’a gitti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan, Adalet Bakanlığının, cezasının infazından itibaren gerekli süreyi doldurmadan Zeydan’a memnu hakların iadesi kararını veren hâkimle  ilgili soruşturma açtığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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