Diyarbakır ve Şırnak'ta izinsiz yürüyen DEM'lilere polis müdahale etti

Van Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti'ye geçmesinin ardından Diyarbakır ve Şırnak'ta ortalık karıştı. İzinsiz yürümek isteyen DEM Partililere polis müdahale etti. Şırnak'ta 11 kişi gözaltına alındı

DEM Partili Abdullah Zeydan'ın daha önce “PKK sizi tükürüğüyle boğar” şeklindeki sözleri nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a geçti. Van'da yaşanan olayların ardından Diyarbakır ve Şırnak'ta da ortalık karıştı. Diyarbakır ve Şırnak'ta izinsiz yürümek isteyen DEM Partililere polis müdahale etti.

DİYARBAKIR'DA ORTALIK KARIŞTI

Uzun yıllar aradan sonra DEM Parti'nin tekrar büyükşehir belediye başkanlığını kazanmasıyla birlikte sokaklar yeniden karışmaya başladı.

Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından İl Seçil Kuruluna giderek süreç hakkında bilgi alan DEM Parti Eşbaşkanları Ayşe Bucak Serra Küçük ile Doğan Hatun ile DEM Parti milletvekilleri, il yönetimi ve çok sayıda vatandaşın olduğu kalabalık izinsiz yürümek isteyince polis müdahalesi ile karşılaştı. DEM'liler ile polis arasında çıkan arbedede bir anda ortalık savaş alanına döndü.

ŞIRNAK'TA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

31 Mart seçimlerinde yüzde 47.58 oy alan AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın gerisinde kalan DEM Partililer yasa dışı yürüyüş yapmak istedi.

Güvenlik güçleri ile uzun süren müzakereler sonucu milletvekillerin geçişine izin verilirken, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalığın geçişine izin verilmedi. Milletvekillerinin gruptan uzaklaşmasının ardından kalabalığın dağılması için geçişlere izin veren güvenlik güçleri, Gazi Caddesinde polise taş atan bir gruba biber gazı ile müdahale etti.

Aralarında DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Hacı Turan Saltan’ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ve DEM Parti yöneticilerinin uzun süren görüşmelerinin ardından Hacı Turan Saltan’ın serbest bırakıldığı öğrenildi.