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Haberler > Politika > Ömer Çelik'ten Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine ilişkin değerlendirme

Ömer Çelik'ten Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine ilişkin değerlendirme

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ömer Çelik&#039;ten Van&#039;da başkanlığın AK Parti&#039;ye geçmesine ilişkin değerlendirme

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,, MYK toplantısının ardından Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "İl Seçim Kurulu'nun takdirinde olan bir konu. Bu siyasi alanın müdahale ettiği, hükümetin müdahale edeceği bir alan değil. " dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nde yarışı oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığı yönünde karar verilmesinin ardından başkanlık AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'a geçti. Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamada bulundu. Çelik, "Siyasi alanın müdahale ettiği, hükümetin müdahale edeceği bir alan değil." dedi.

Çelik şu açıklamayı yaptı:

"Bu konu İl Seçim Kurulu'nun takdirinde olan bir konu. Bu siyasi alanın müdahale ettiği, hükümetin müdahale edeceği bir alan değil. Şartların yerine gelmemesi ile ilgili bir konu. Konu hukuki bir konu. İtiraz edeceklerse mekanizma bellidir. Sistem her türlü itiraz mekanizmasını düzenlemiştir. Hukuken haklılarsa zaten sonuç onların arzu ettiği gibi olacaktır. Tepkimizi gösterelim deniliyor sonra sokaklar yakılıyor, polise saldırı oluyor. Bunu şiddet olayına dönüştürmenin demokrasi ile bağı yoktur. 

Yaşanan oy kaybının sebebi- Hiçbir zaman tek faktörlü yaklaşımla olmaz aynı anda birçok açıdan değerlendirdiğimizi ve bunu bir siyasi çerçeveye dönüştüreceğimizi ifade etmek isterim. "

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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