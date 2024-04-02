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Haberler > Gündem > Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti, DEM Partililer ile polisler arasında olaylar çıktı

Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti, DEM Partililer ile polisler arasında olaylar çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van İl Seçim Kurulu'nun DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığı yönünde karar vermesinin ardından Van Büyükşehir Başkanlığı, seçimde 2. olan AK Partili Abdulahat Arvas'a geçti. Karar sonrası sokaklara çıkan DEM Partililer ile polisler arasında arbede yaşandı.

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu da mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'a verilmesine karar verdi.

KARAR SONRA PROTESTOLAR ÇIKTI

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında olaylar çıktı.

Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti, DEM Partililer ile polisler arasında olaylar çıktı - 1. Resim

POLİS EYLEMCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Adalet Bakanlığı tarafından Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınması üzerine DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi’ne yürümek istedi. Polisin uyarılarına rağmen caddeye çıkan bir grup refüjdeki saksıları devirirken, polis ekipleri ise tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Olaylar ara sokaklarda devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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