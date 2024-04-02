Özgür Özel'den Van'da başkanlığın AK Parti'ye verilmesine tepki

CHP lideri Özgür Özel, Van'da başkanlığın AK Partili adaya verilmesine tepki gösterdi. Kararın halkın iradesini hiçe saymak olduğunu belirten Özel, "Van halkı üç kat fazla oy vererek birisini kendisine büyükşehir belediye başkanı seçiyorsa buna karşı saygılı olmak hepimizin boynunun borcu." dedi.

Van İl Seçim Kurulu'nun DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmaması nedeniyle Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı seçimde ikinci olan AK Partili adaya verdi. Bunun üzerinde sokaklara çıkan DEM Partililer ile polisler arasında arbede yaşandı.

CHP LİDERİNDEN KARARA TEPKİ

Van'da verilen kararla ilgili CHP lideri Özgür Özel'den de bir açıklama geldi. Karara tepki gösteren Özel, Van halkının iradesine saygılı olunmasını ve karardan dönülmesini istedi.

Özel konu hakkında şunları söyledi:

"Aday zamanında başvurmuş, temyiz kağıdını almış, memnu hakların iadesi hallolmuş, aylarca kampanya yapmış. Cuma akşamı saat 16.55’te, Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymaktır. Van halkı üç kat fazla oy vererek birisini kendisine büyükşehir belediye başkanı seçiyorsa buna karşı saygılı olmak hepimizin boynunun borcu."



