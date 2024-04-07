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Haberler > Politika > Özgür Özel ve CHP heyeti Hatay için YSK önünde: Verilen mazbatayı meşru görmüyoruz

Özgür Özel ve CHP heyeti Hatay için YSK önünde: Verilen mazbatayı meşru görmüyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel ve CHP heyeti Hatay için YSK önünde: Verilen mazbatayı meşru görmüyoruz

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özel ve CHP MYK üyeleri, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden AK Parti adayına mazbata verilmesini YSK önünde protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, “Verilen mazbatayı meşru görmüyoruz” derken, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise "Lütfü Savaş'ın belediye başkanlığının tescillenmesi yönünde yapılması gereken her şeyin yapılması konusunda aynı kararlılığı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP heyeti bugün Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden AK Parti'nin adayına mazbata verilmesi gerekçesiyle Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde protesto düzenledi. CHP lideri Özgür Özel'e CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de eşlik etti.

Özel ve CHP heyeti gelmeden önce YSK önünde önlemler alındı. YSK'nın binasının da bulunduğu Sıhhiye'deki parkın etrafı bariyerler ile kapatıldı. Resmi ve sivil çok sayıda emniyet görevlisi, bölgede sabah saatlerinden itibaren görev yapmaya başladı.

ÖZEL, KONUŞMA YAPMADI

CHP lideri Özgür Özel YSK ses tellerinden bir operasyon geçirdiği için konuşma yapmadı.

Özel'in yerine konuşan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel acil bir operasyon gerçekleştirmek zorunda kaldığı için bugün konuşamıyor. Bugün kendisinin sözlerini Hatay halkına söylemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Selin Sayek Böke, "Lütfü Savaş'ın belediye başkanlığının tescillenmesi yönünde yapılması gereken her şeyin yapılması konusunda aynı kararlılığı gösteriyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise “Verilen mazbatayı meşru görmüyoruz” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI

Özel, dün sosyal medya hesabından şu çağrıyı yapmıştı:

"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir.

Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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